Algérie: La disponibilité des produits de première nécessité assurée

La formation se déroulera en deux sessions et se déclinera en ateliers collectifs et sessions de coaching… Plus »

Ces marchés accueilleront ainsi des agriculteurs, des grossistes et des entreprises de production agroalimentaire, publiques et privées. Cette initiative ne peut que trouver un bon écho chez les consommateurs qui se réjouiront certainement de pouvoir remplir leurs paniers sans se ruiner.

A propos de ce comité, le DG expliquera que «dans le cadre de ses missions, cette instance travaille en étroite collaboration avec les offices de régulation que sont l'Onil (lait et dérivés), l'Onilev (légumes et viandes) et l'Oaic (5 céréales) pour que le mois sacré se déroule dans de bonnes conditions en terme d'offre».

Selon le directeur général de la régulation et des activités commerciales au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane, les produits de première nécessité seront disponibles en grande quantité tout le long du mois de Ramadhan et bien au-delà.

Copyright © 2017 La Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.