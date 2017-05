Algérie: Appel à une formation de professionnalisation des groupes de musique

La formation se déroulera en deux sessions et se déclinera en ateliers collectifs et sessions de coaching personnalisées. Les ateliers seront encadrés par des experts français et algériens

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) lance un appel a participation à une formation de professionnalisation des groupes de musique à l'attention des jeunes artistes algériens de musiques actuelles.

Cette formation qui est organisée en partenariat avec l'Institut français d'Algérie et FGO-Barbara, établissement culturel de la Ville de Paris, est organisée pour la première fois en Algérie.

Cet accompagnement a pour objectif de permettre aux artistes de développer leurs compétences et de progresser dans la conduite de leur projet musical.

Cette formation englobera tous les aspects du travail de développement d'un groupe : interprétation scénique, technique vocale, production, stratégie de communication et de diffusion...

La formation se déroulera en deux sessions et se déclinera en ateliers collectifs et sessions de coaching personnalisées. Les ateliers seront encadrés par des experts français sélectionnés par le Centre FGO-Barbara et des experts algériens.

Six groupes émergents seront sélectionnés pour prendre part à cette formation. Ces six groupes se produiront lors d'un concert public le 8 septembre 2017 à Alger.

Au cours de celui-ci, un jury de professionnels sélectionnera un groupe qui sera invité à jouer au FGO-Barbara à l'automne 2017, dans le cadre d'une soirée dédiée à la nouvelle scène musicale algérienne.

Le FGO-Barbara est un établissement culturel de la ville de Paris qui accueille des résidences de création et d'accompagnement des artistes. Il dispose d'une salle de concerts de 300 places, de sept studios de répétition et d'un studio d'enregistrement.

L'établissement propose plusieurs dispositifs d'accompagnement des pratiques artistiques dans une démarche de soutien actif aux musiciens en voie de professionnalisation.

Il est à noter que les dossiers de candidatures sont à envoyer par email avant le 5 juin 2017 à l'adresse tremplinmusiquedz@gmail.com.

Il est précisé concernant les conditions de participations que les candidats doivent avoir la nationalité algérienne et résider en Algérie, être âgés de 20 à 45 ans, le groupe doit être formé de six membres au maximum avec un style musical éligible en l'occurrence actuel, créatif et innovant.

Il est également précisé dans l'appel à candidature que les artistes ne résidant pas dans l'Algérois seront pris en charge (hébergement et restauration) par l'Aarc lors des deux sessions de formation qui se dérouleront à Alger. Le dossier de candidature est disponible sur les deux sites de l'Aarc et de l'Institut français.

Par ailleurs l'Institut français d'Alger a prolongé la date d'Appel à candidature pour le «Laboratoire d'Alger, atelier de réalisation documentaire» jusqu'au 26 mai prochain.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l'IF et la fiche de candidature est à envoyer par email avant le 26 mai 2017 à l'adresse suivante: abdenour.hochiche@if-algerie.com

Pour la quatrième année consécutive, l'Institut français d'Algérie et le Festival Premiers plans d'Angers organisent le Laboratoire d'Alger «atelier de réalisation documentaire».

Depuis 2014, une trentaine de professionnels algériens ont été accompagnés dans l'écriture et la réalisation de films documentaires qui sont projetés en Algérie puis en France au Festival Premiers plans d'Angers et dans de nombreux autres festivals.

Cette année encore, trois films seront réalisés dans le cadre du Laboratoire d'Alger par des équipes composées d'un réalisateur, d'un cadreur, d'un ingénieur-son et d'un monteur. Le thème imposé de cette année est Ombre et lumière. Il est précisé à ce sujet que «ce thème semble être une entrée esthétique, mais c'est également un thème métaphorique.

Sur l'apparent et le caché. Ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas. Le visible et le secret (... ) Les gens eux même possèdent une part d'ombre et de lumière. Comment l'écriture peut organiser une forme de dévoilement.

Comment le documentaire peut montrer ce qui est derrière, derrière les gens, derrière les lieux, derrière les lumières... . Ce thème est une invitation à dépasser les apparences».