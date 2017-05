Sénégal: Lutte/ Victorieux de Pakala, Gris 2 gagne dans la controverse

En mettant un pas derrière, Marley a réussi à déséquilibrer son vis-à-vis en le mettant sur ses appuis et dans une mauvaise posture. Il utilisera ensuite sa rapidité pour le ceinturer et le basculer au sol.

Un verdict qui a d'ailleurs laissé place à une grosse polémique dans le public et laissé un goût d'inachevé. Quoiqu'il en soit, le Fassois enregistre une 9ème victoire et préserve de plus belle son invincibilité.

Gris 2 de l'écurie Fass est sorti victorieux du combat qui l'a apposé hier, dimanche 21 mai, au stade Demba Diop à Pakala de l'écurie Mbour Montagne. Au bout d'une âpre confrontation, le Mbourois est tombé sous le coup du règlement en écopant cinq avertissements pour «sorties délibérées» de l'enceinte. Un verdict qui a suscité une grande controverse et laissé un goût d'inachevé au public. Auparavant Quench (Lansar) surclassait Papis Général (Ecole Manga 2) et Marley terrassait Laye Pythagore.

