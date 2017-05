Sénégal: Propositions d'alternatives crédibles aux sénégalais - Mimi défie Mankoo

Pour elle, il y a depuis longtemps des anglais, des américains, etc., dans ce domaine. Donc, elle précise qu'elle n'est pas «pour qu'on donne notre pétrole à un seul pays». Une manière, selon elle, d'avoir les meilleurs prix et ensuite pour bénéficier de l'expertise de plusieurs pays.

Rappelant que le Président Sall à créer le Cos/Pétrole et gaz, et qu'il a émis l'idée de créer un Fonds souverain pour les générations futures, elle croit dur comme fer que Macky Sall a mis en place un cadre pour une gestion transparente de ces dites ressources naturelles.

Les attaques contre le régime en place, concernant le contrat signé entre l'Etat du Sénégal et Total concernant l'exploitation du pétrole et du gaz, ne semblent pas emballer l'Envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré.

