Sénégal: Amélioration de la mobilité urbaine - La liaison maritime Dakar-Rufisque démarre en octobre 2017

En dehors de ce navire acheté pour un coût d' 1,7 milliard avec une capacité de 200 places, un autre est dans le pipeline pour renforcer la desserte, si on en croit le DG du COSEC. «Je voudrais profiter de cette tribune pour vous rendre compte de l'état d'avancement du projet d'acquisition d'un autre navire de 200 places qui viendra renforcer, comme vous nous l'avez instruit, le Mame Coumba Lamb sur la liaison maritime Dakar-Rufisque. En effet, le budget prévu pour l'acquisition de ce navire est programmé dans l'exercice 2017 et les procédures d'appel d'offres sont déjà enclenchées», a révélé M. Diop.

Ce projet consiste à la mise à disposition de deux bateaux qui vont assurer la desserte entre la capitale et le département de Rufisque. Ainsi, dès le mois d'octobre 2017, les premières rotations du bateau Mame Coumba Lamb qui doit assurer la desserte entre Rufisque et Dakar vont démarrer.

Dans cinq mois, les populations de Rufisque pourront dire Adieu aux tracasseries sur la circulation routière. En effet, le ministre de la pêche et de l'économie maritime a procédé ce samedi au lancement des travaux de réhabilitation et d'extension de l'embarcadère de Rufisque.

