Congo-Kinshasa: L'armée démantèle un foyer initiatique des miliciens à Kabudimbu

«Nous avons réussi à récupérer dix-huit armes calibres 12, deux AK-47, un véhicule minibus de marque Toyota Hiace et quatre motos. Et nous avons eu à sauver trois mineurs qui étaient prêts à être sacrifiés par ces miliciens», a détaillé le porte-parole du secteur opérationnel des FARDC, lieutenant Anthony Mualushay.

L'armée a annoncé dimanche 21 mai avoir démantelé un foyer initiatique attribué à un certain Maurice, Congolais expulsé d'Angola se réclamant de la milice Kamuina Nsapu. Lors de cette opération, survenue la veille à Kabudimbu dans le territoire de Kazumba (Kasaï-Central), les FARDC disent avoir récupéré des armes, des motos et un véhicule.

