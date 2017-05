Selon lui, cette mobilisation sous forme d'un meeting avait à peu près le même nombre de personnes que le meeting organisé par l'Afp à Ngor au début de ce mois de mai ou encore, les meetings à Yoff et à Plateau, organisés respectivement par le ministre-maire Abdoulaye Diouf Sarr et le maire Alioune Ndoye et la liste est loin d'être exhaustive. «Ce n'est pas le nombre de personnes que l'opposition a mobilisé qui est significatif. Car, si on raisonne en terme de nombre, je dirai qu'une moitié d'une commune d'arrondissement peut régler le problème de mobilisation de l'opposition du vendredi dernier», minimise Dr Malick Diop avant de poursuivre.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.