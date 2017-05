Cameroun: Show interarmées - Synergie victorieuse contre le terrorisme

Une manœuvre illustrant une intervention dans une zone minée s'est déroulée vendredi à la Base aérienne 101 de Yaoundé.

Dans une zone de non-droit, sous le contrôle des barbares de Boko Haram, il faut un retour à la normale. Cela passe par la destruction tactique des capacités de nuisance de l'ennemi, l'interdiction de sa réorganisation et la prise effective du contrôle de ladite zone, grâce à l'intervention coordonnée de plusieurs forces. La manœuvre présentée vendredi dernier à la Base aérienne 101 de Yaoundé, en présence du ministre Délégué à la présidence chargé de la Défense Joseph Beti Assomo, simule deux phases d'une opération visant le rétablissement des conditions de sécurité, en vue du retour des populations déplacées. Premier constant frappant, l'implication de plusieurs unités, notamment les forces spéciales, le bataillon d'intervention rapide et l'armée de l'air.

Le premier tableau, sur les enjeux de la maîtrise de l'information, met en jeu une mission d'observation et de surveillance à l'aide d'un avion Cessna 208 de l'armée de l'air. Puis, la reconnaissance offensive de la 231e unité héliportée de Bamenda, à l'aide des avions de type Z9. Les forces spéciales entrent en jeu, avec les avions MI 17 pour la capture et les exfiltrations. Le moment le plus redoutable, dans le deuxième tableau, c'est l'entrée en scène des commandos du bataillon d'intervention rapide (BIR), en mission de neutralisation, dans une manœuvre en héliportage, pour détruire les poches de résistance préalablement ciblées. Des éléments glissent d'une corde pour renforcer les troupes au sol.

Le moment le plus sensationnel de ce show interarmées, et sans doute le plus attendu, c'est l'opération « d'aérolargage » d'une compagnie du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba (BTAP). Un vrombissement du C130. Puis, une disparition dans les airs. La pluie de parachutistes qui est descendue du ciel a fait tressaillir d'admiration un public venu nombreux, comme à l'accoutumée. Le vent clément qui les accompagnait a permis aux professionnels de se laisser parachuter à près de 3 000 m au-dessus du sol. Chaque atterrissage donnant lieu à des acclamations. Le show interarmées s'est achevé avec la remise de distinctions aux athlètes du cross MINDEF, disputé plus tôt dans la matinée..