Cameroun: Cross MINDEF 2017 - Momo et Bahane, vainqueurs

Ils ont remporté la course organisée en marge de la fête nationale du 20 mai vendredi dernier.

Dès 6h du matin vendredi dernier, 240 athlètes, membres des quatre régions militaires interarmées (RMI) du Cameroun, ont investi les rues de la capitale Yaoundé, à l'occasion de la 6e édition du cross organisé par le ministère de la Défense. C'était en marge des manifestations organisées lors la célébration du 45e anniversaire de l'Etat unitaire. Chez les messieurs, Ernest Momo a franchi la ligne d'arrivée à la brigade du quartier général en premier. Il a bouclé les 8 km du parcours en 32 mn 39 s. C'est la première victoire de ce caporal-chef, après plusieurs participations. Le vainqueur tout à sa joie, reconnaît tout de même avoir bénéficié du coaching et des astuces de Patterson Zoua, triple vainqueur de la course et absent cette édition pour cause de blessure.

Ernest Momo a devancé Félix Tikoua et Roland Nyame, tous membres de la région militaire interarmées n°1. Chez les dames, Rosalie Bahané a fait de ce coup d'essai un coup de maître. Pour sa première participation à la course, cet élève sous-officier à la brigade du quartier général a devancé Micheline Nguegan en 42 mn 18s. Occasion de brassage et d'émulation entre les éléments des forces de défense camerounaise, l'édition du cross cette année a été agrémentée de prestations artistiques. Les démonstrations d'haltérophiles et les danses du terroir exécutées ont été l'occasion de célébrer la diversité culturelle du Cameroun.