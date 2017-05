Cameroun: 20 mai - Un hôpital mobile en vedette à Douala

Suivront les autres corps, armée de l'air, marine nationale. La police, le corps national des sapeurs-pompiers, les anciens combattants et un détachement des paramilitaires de la douane camerounaise vont clôturer la parade à pied. Le défilé motorisé va prendre immédiatement le relais avec un important matériel dont le plus en vue a été celui de la police. Le défilé militaire aura duré une trentaine de minutes. Quant au défilé civil, il s'ouvre avec des carrés spéciaux (Culture sawa, Cemac et différentes régions du Cameroun).

Les distinctions allaient de commandeur de l'Ordre de la valeur au mérite camerounais, en passant par la force de la vaillance. 10 heures, début de la parade militaire. On retiendra notamment le défilé de l'armée de terre avec ses 5 carrés dont le 21e régiment du génie militaire, actuellement à l'œuvre sur plusieurs grands projets dans la ville de Douala, comme le prolongement nord du boulevard de la République. Autre passage remarqué et très applaudi, celui de l'hôpital de la garnison militaire qui a fait découvrir son véhicule médicalisé, dénommé « hôpital mobile ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.