Cameroun: Championnat du monde WBA - Ndam et Murata se battront encore

Le président de la World Boxing Association a demandé la reprise du combat remporté dans la controverse samedi dernier par le Camerounais face au Japonais chez les poids moyens.

L'un était incrédule (Ryota Murata), l'autre exultait (Hassan Ndam). Après sa victoire samedi dernier contre le champion olympique japonais Ryota Murata (31 ans ; 1,83m ; 72,300 kg ; 12 victoires et une défaite), explosion de joie chez le Camerounais (33 ans ; 1,81 m, 72,300 kg ; 36 victoires et deux défaites). Deux juges l'ont donné vainqueur dans ce combat pour le titre de championnat du monde WBA poids moyens de boxe anglaise à Tokyo. Le Camerounais est mobile, actif mais va au tapis au quatrième round et tombe trois fois au septième face au champion olympique. Plus fort physiquement, le Japonais se heurte à l'expérience du Camerounais. Finalement, deux des trois juges indiquent que Murata remporte les rounds quatre, cinq, six et sept.

Les fiches de pointage de ces derniers marquent 116-111 pour Hassan Ndam d'après le Panaméen Gustavo Pandivo, 115-112 toujours pour « El Phénoméno » d'après le Canadien Hubert Earle. Seul l'Américain Raul Caiz fera du Japonais le potentiel détenteur du titre avec 117-110 en sa faveur. De nombreux spectateurs ayant suivi le combat donnaient d'ailleurs Murata vainqueur. Naît alors la controverse. Sur son compte Facebook, le Camerounais fera d'ailleurs un coup de gueule quelques heures après son combat : « Je suis champion du monde chez l'adversaire super star champion olympique dans son pays avec le promoteur le plus puissant au monde... ».

Dubitatif et contre le résultat de samedi 20 mai, le président de la Fédération internationale de boxe anglaise professionnelle, Gilberto Jesus Mendoza ordonne une reprise. « Après avoir jugé le combat, j'estime que le résultat final s'établit en faveur de Murata sur le score de 117-110, je tiens donc à présenter mes excuses à Ryota Murata, à (son promoteur) Teiken Promotions et à tous les amateurs de boxe japonais », explique-t-il dans un communiqué. S'il n'y a pas de mots pour réparer cette erreur, il annonce : « Je vais demander au comité des championnats d'ordonner directement un nouveau combat, je suis déçu par cette controverse. Mon but est qu'il y ait des décisions claires et transparentes», continuait-il dans le même communiqué. La reprogrammation du combat est donc attendue.