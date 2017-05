Libye: 141 morts dans une base militaire

Au moins 141 militaires et civils ont trouvé la mort dans l'attaque ce jeudi 18 mai de la base aérienne de… Plus »

De son côté, Aguila Saleh, président du parlement élu, a également condamné «l'attaque terroriste perpétrée par les milices de la 3e force et par ses alliés» et dénonce «une violation grave de l'accord de trêve conclu à Abou Dhabi».

«Je suis indigné par des informations sur un nombre important de morts, y compris des civils, et des rapports selon lesquels des exécutions sommaires auraient pu avoir lieu», a réagi Martin Kobler. D'après lui, «les soldats tués revenaient d'un défilé militaire dans l'est de la Libye. La plupart d'entre eux n'étaient pas armés. Ils ont été exécutés».

