La commune de Nguéniène avec l'appui de leurs partenaires de l'Ircod (Institut Régional de Coopération et de Développement) et l'unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) a organisé durant le week-end, une opération de nettoiement de grande envergure pour rendre leur ville propre.

Une logistique de 40 pelles, 40 râteaux, 200 balais locaux, 20 balais cantonniers, 20 machettes, 20 machettes, 50 gants et 400 masques contre les odeurs et la poussière a été utilisée. Plusieurs dizaines d'hommes, de femmes et de jeunes ont rivalisé dans le nettoiement des places centrales de Nguéniène. La coopération décentralisée entre les communes de Nguéniène et de Benwhir en France a été magnifiée par le représentant du maire de Nguéniène.

Selon lui, la gestion des déchets reste une priorité pour la commune de Nguéniène depuis 2016 avec ses partenaires.

L'heure a sonné pour mettre fin aux dépôts des déchets qui jonchent le sol, un danger menaçant les populations et l'environnement.

Les déchets éparpillés dans les différents coins de la localité de Nguéniène ont été ramassés par des hommes, des femmes et des jeunes. Quentin Vilsalmon le représentant d'Ircod a plaidé pour la pérennisation et le renforcement du nettoiement de la commune par une prise en charge de la gestion des déchets, avec la construction d'un container de tri et de stockage du plastique.

Madame Thiam, la représentante des groupements de promotion féminine ayant pris part à l'opération de nettoiement a demandé de tout faire pour assurer le suivi. "Il ne sert à rien d'enlever des ordures sans changer de comportement. Mieux vaut ne pas salir que de nettoyer " dira-t-elle.

Gaby Diouf, au nom du maire de Nguéniène a remercié les populations, les partenaires et le chef de village pour les actions menées. Pour le suivi, il a rassuré de la mise sur pied d'un comité de pilotage. Michel Ndour, le président de la commission chargé du nettoiement dans la commune a été porté à la tête par arrêté du maire.

Un prix va sanctionner positivement le groupement de femmes qui va se distinguer le plus dans la collecte, le stockage, le triage, la salubrité de sa zone et la gestion des décharges. Ibrahima Mbaye, le coordonnateur régional du pôle de l'Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG) a informé de la cartographie d'une trentaine de sites de dépôts sauvages sur l'ensemble de la commune, un pas vers l'éradication des dépotoirs non autorisés et localisés. S.N. BA