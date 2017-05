Burkina Faso: Doha - Le Président du Faso découvre les merveilles du Musée de l'Art islamique

Six morts : quatre koglwéogo et deux jeunes de Goundi, de nombreux blessés, trois jours de veille, de… Plus »

C'est dans cet univers riche en enseignement culturel et historique que le Président Roch Marc Christian KABORE a découvert un pan du monde islamique par les explications d'un des responsables administratif du musée. Emerveillé par ce riche patrimoine islamique, le chef de l'Etat ne s'est pas montré avare en questions. Tout au long de la visite, il a suivi de près les explications et écouté attentivement les réponses que suscitaient ses interrogations.

Outre des manuscrits, des calligraphies islamiques, le musée compte des objets en céramique, métal, verre, ivoire, textile, bois et des pierres précieuses. Le musée rassemble 800 objets d'art et d'histoire collectés sur trois continents, d'Espagne jusqu'en Inde, et illustrant la civilisation musulmane, du VIIe au XIXe siècle après JC.

Le Musée de l'Art islamique qui s'étend sur une surface de plus de 35 mille mètres carrés a ouvert ses portes le 22 novembre 2008. C'est un bâtiment de cinq étages qui abrite des salles d'exposition, une bibliothèque et un pavillon dédié à l'enseignement.

