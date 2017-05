Burkina Faso: Route Kongoussi-Djibo - Avertissements et encouragements aux entreprises...

Six morts : quatre koglwéogo et deux jeunes de Goundi, de nombreux blessés, trois jours de veille, de… Plus »

Nous pouvons déjà dire que le développement a pris la route du Soum et que nous sommes dans l'exécution du PNDES », a-t-il ajouté. Il a espéré que les différentes entreprises renforceront les ressources déployées sur les chantiers et respecteront les recommandations des missions de contrôle pour que la route soit livrée dans les délais impartis.

De plus, cinq forages ont été réalisés au profit des populations le long de la route. Toutefois, il a déploré l'insuffisance de matériaux de couche de base sur le projet et de « sérieuses » préoccupations par rapport à un éventuel dépassement de l'enveloppe financière.

Ce qui leur a valu de se voir adressé deux lettres d'avertissement et une mise en demeure par la mission de contrôle assurée par le groupement TAEP/ACET-BTP. « Après une deuxième mise en demeure, on va vers la résiliation du contrat », s'est inquiété Eric Bougouma. Mais le directeur des travaux du groupement, Issa Ouédraogo, a trouvé qu'il n'y a pas péril en la demeure.

