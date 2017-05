Burkina Faso: Editorial - Réveillons-nous !

document

Il y a danger ! La situation est si préoccupante qu'il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Voilà cinq mois que le pays tourne au ralenti du fait des mouvements sociaux au sein du ministère en charge de l'économie, centre névralgique, point de convergence de tous les dossiers de développement de l'Etat burkinabè.

Le ministère où se nouent et se dénouent les grands projets à même de soulager les Burkinabè, traverse l'une des années les plus difficiles de son histoire. Les structures publiques ou privées qui bénéficient des l'‟oxygénation” de ce ministère peinent à exécuter leur programmes d'activités du fait de la tempête syndicale qui le secoue.

En effet, les mouvements de grève et de sit-in se suivent et se poursuivent depuis l'entame de 2017. Après 40 jours d'arrêt de travail du Syndicat national des agents des finances (SYNAFI), ce sont les responsables du Syndicat des agents des impôts et des domaines (SNAID) qui ont déclenché le leur (du 20 au 24 mars 2017) suite à une suspension en décembre dernier.

Finalement, un accord de 10 points sur 59 inscrits sur la plateforme revendicative de ce syndicat a été signé le 5 avril entre le gouvernement et les grévistes. Et ce n'est pas tout, le Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB) emboîte aussitôt le pas en décrétant un sit-in du 24 au 26 avril 2017, estimant que «sa plateforme revendicative du 16 août 2016 n'est pas prise au sérieux».

Il enfonce la flèche dans la plaie en lançant depuis le 8 mai 2017 une grève. «Après plusieurs jours de négociation avec le gouvernement, nous notons des avancées sur certains points», a laissé entendre, mercredi 17 mai dernier, Seini Kouanda, le secrétaire général du SATB.

Cependant, «les propositions de réponses du gouvernement dans leur ensemble, restent largement en-deçà de nos attentes», ont fait comprendre les premiers responsables du SATB. Par conséquent, ‘'un sit-in du SATB est annoncé du 22 au 29 mai prochain.

A l'issue duquel, si la plateforme revendicative n'est pas satisfaite, le syndicat prolongera la grève du 30 mai au 16 juin 2017", ont prévenu les travailleurs du Trésor public du Burkina Faso.

Monsieur le président, messieurs les membres du gouvernement, voici brièvement rappelés, les mouvements sociaux qui secouent le département de la ministre Rosine Coulibaly et qui paralysent sérieusement les activités des services publics et privés.

Mais ce n'est pas seulement le ministère en charge des finances qui souffre du fait des grèves, d'autres départements ministériels peinent à dérouler sereinement leur programme et c'est très inquiétant.

Il faut le rappeler, le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, est élu pour un mandat de 5 ans. 2016 marquée par des attentats et des grèves tous azimuts a été une année difficile pour le Président du Faso et le gouvernement. 2017 constituait l'année de tous les espoirs dans la mise en œuvre du programme présidentiel d'où est tiré le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Malgré les promesses de financement faites par les partenaires du pays, n'oublions que pas 63% du financement du PNDES doit se faire avec les ressources nationales. Mais aujourd'hui, le constat suscite de grandes inquiétudes.

Déjà cinq mois sur 12 dans la grogne sociale ! Quel bilan allons-nous dresser à la fin de l'année ? Quels pans du programme présidentiel seront exécutés ? Quelle image donnons-nous de notre pays ? Combien de bailleurs de fonds ou autres investisseurs allons-nous contribuer à décourager ?

Il est tout de même surprenant que des Burkinabè veuillent obtenir en moins de deux ans ce qu'ils n'ont pas eu en 27 ans !

Si le président Kaboré veut avoir un bilan positif, l'heure est venue pour lui, de siffler la fin de la récréation. Même s'il faut que le premier des Burkinabè s'implique personnellement dans la recherche de solutions durables aux mouvements sociaux, il est temps que le pays sorte de cette situation intenable et inacceptable.

S'il y a de l'argent dans le pays comme l'a déclaré Nongo Grégoire Traoré, secrétaire général du SNAID en mars 2017, pour satisfaire les uns et les autres et pour que la vie reprenne son cours normal, que l'Etat aille dans ce sens. S'il faut aussi taper du poing sur la table pour mettre fin aux revendications maximalistes, il est temps de prendre des mesures pour sauver l'essentiel.

Le pays va mal et il faut avoir le courage de rectifier le tir pendant qu'il est encore temps en mettant davantage de rigueur dans la gestion des hommes et des crises. Que les Burkinabè sachent que tout ce que nous faisons en bien ou en mal n'est pas dirigé contre un individu ou un gouvernement mais que nous le faisons pour nous-mêmes ou contre nous-mêmes.

Les hommes passent mais le pays demeure. L'intérêt du pays se place au-dessus des intérêts égoïstes. Après avoir été applaudi à travers le monde pour les actes héroïque et patriotique posés par ses filles et ses fils, le pays risque de s'embourber dans le marécage des mouvements sociaux. Si on n'y prend garde, nous courons le risque de devenir la risée du monde. Quand l'exemple devient le contre-exemple !