Burkina Faso: Direction générale des impôts - Des agents formés à l'utilisation du logiciel SINTAX

Dans le cadre de son projet « Le développement du logiciel SINTAX », la direction générale des impôts en partenariat avec la coopération suisse a organisé un atelier de formation au profit de ses agents, du 15 au 20 mai 2017 à Bobo-Dioulasso.

Il s'agit d'une formation sur site qui a concerné les agents de l'assiette, des recettes et des brigades. Durant cinq jours, les participants ont ainsi appris à se familiariser avec le logiciel SINTAX, à maîtriser ses manipulations et ses fonctionnalités courantes.

Ils ont également fait la pratique. Pour le directeur de l'informatique à la direction générale des impôts, Hamadou Kaboré, cette formation revêt un intérêt parce que réduire l'utilisation des manuels dans les transactions fiscales, va permettre à la longue de limiter la fraude et le faux.

Cela va également permettre aux agents de se concentrer beaucoup plus sur les tâches expertes que sont le contrôle fiscal et le renseignement fiscal au détriment des tâches répétitives qui font perdre de temps, a ajouté M. Kaboré.

En effet, le projet comprend deux types de formation qui vont s'étaler sur trois ans, de 2016 à 2020. Il s'agit de la formation à la carte subdivisée en 72 sessions de formation dont 24 par an vont concerner 1 872 agents et la formation sur site scindée en 33 sessions de formation dont 11 sessions de formation par an au profit de 440 agents de toutes catégories confondues.

La coopération suisse, un partenaire

La présente formation des agents de la direction générale des impôts a été possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse. Un partenaire sur qui, la direction générale des impôts peut compter avec la signature d'un protocole d'accord, le 12 mai 2017 entre la coopération suisse et la direction générale des impôts, a expliqué Hamadou Kaboré. La coopération suisse a déboursé environ un milliard neuf cent soixante-douze millions F CFA

(1 972 000 000 F CFA) pour soutenir l'Etat burkinabè dans la formation des agents des impôts. « Cette somme mise à notre disposition par la coopération suisse va nous permettre d'organiser des formations afin de renforcer les capacités de nos agents toutes catégories confondues», s'est réjoui Hamadou Kaboré.

Ces formations vont également permettre aux agents de pouvoir introduire une déclaration dans le système, d'effectuer et d'encaisser le paiement relatif à ces déclarations et de pouvoir consulter des informations sur le logiciel et enfin de pouvoir mener le contrôle fiscal sur le système, a-t-il ajouté, avant de rappeler que le projet est à sa deuxième phase.

« La coopération suisse a déjà accompagné la direction générale des impôts à travers une première phase où elle a financé des activités de 2009 à 2014 », a indiqué M. Kaboré. Le chargé de programme de la coopération suisse, Alexis Bancé, a fait comprendre que cette formation entre dans le cadre du projet

« Assistance technique et financière au profit de la direction générale des impôts ». Ce projet, selon lui, va venir en appui à la direction générale des impôts pour le renforcement des capacités de ses agents afin qu'ils puissent maîtriser le logiciel SINTAX.

« Pour nous, la formation est au cœur de la réussite de ce projet », fait savoir M. Bancé. Il a, par ailleurs, indiqué que cette formation va permettre de minimiser la perte de temps qui rend le travail plus fastidieux à effectuer, à économiser du papier et à rendre transparente la mobilisation des ressources. Pour Gninsin Drissa, un participant, cette formation leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances.

Ce qui va les rendre plus efficaces dans l'accomplissement de leurs tâches et rompre avec les travaux manuels, dit-il. « La formation sur le logiciel SINTAX est vraiment pratique, parce qu'elle nous aide par exemple pour le redressement.

En introduisant les données chiffrées dans la machine, automatiquement le logiciel génère la notification qui n'attend plus qu'à être signée et envoyée au contribuable concerné ».