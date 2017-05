Burkina Faso: Agence de financement et de promotion des PME - Daouda Ouédraogo confirmé au poste de DG

Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Sibiri Sanou, a installé officiellement, le jeudi 18 mai 2017 à Ouagadougou, le nouveau directeur général de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, Daouda Ouédraogo.

Nommé en conseil des ministres le 10 mai 2017 (après environ deux ans d'intérim), le nouveau directeur général de l'Agence de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (AFP/PME), Daouda Ouédraogo, a pris fonction officiellement, le jeudi 18 mai 2017 à Ouagadougou. Il a promis, au cours de la cérémonie, s'appliquer afin de répondre aux attentes de l'agence.

A ce titre, il a signalé la mise en œuvre de plusieurs chantiers tels que l'opérationnalisation des nouveaux statuts particuliers, la poursuite des missions et activités régaliennes de l'agence que sont le financement et la promotion des PME, l'occupation d'une place dans l'environnement des structures.

« Je suis un agent de l'AFP/PME, je connais les tâches et les missions de l'agence et cette nomination m'interpelle à mieux faire », a-t-il déclaré. Il a placé sa mission sous le signe de l'abnégation au travail, de la transparence et de la cohésion pour l'avenir de l'institution.

Pour ce faire, il a sollicité la collaboration du personnel pour relever le défi. Il a, par ailleurs, rendu hommage à la directrice sortante, Stéphanie Zida. Le directeur général entrant a, en outre, relevé la contribution de l'AFE/ME dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

A cet effet, il a noté la création d'un projet d'incubateur et de mise en place de pépinière dans le secteur agroalimentaire pour accompagner les jeunes promoteurs et les nouveaux porteurs de projets. Il a également cité le programme d'appui à la création et au développement des PME et de Petites et moyennes industries (PMI) qui ont été retenues comme projets structurants.

Une agence importante pour le PNDES

De son avis, le nouveau référentiel accorde un axe central à la promotion des PME. Et d'ajouter que l'Etat a accordé une dotation d'amorce budgétaire pour l'année 2017 afin d'atteindre ces objectifs. Le secrétaire général du ministère en charge du commerce, Sibiri Sanou, a insisté sur le rôle et l'importance de l'institution pour le secteur privé en tant qu'outil d'accompagnement et de promotion des PME.

Il a souligné l'impact de l'agence dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. M. Sanou a assuré la disponibilité de son département à accompagner l'AFE/PME pour l'atteinte de ses résultats et de ses missions. « Nous comptons sur cet outil car plusieurs projets sont arrimés à l'agence et nous devons les conduire ensemble », a-t-il affirmé.

Pour cela, le secrétaire général a sollicité le soutien du personnel au directeur général. Le représentant du personnel, Djibril Zerbo, pour sa part, a félicité le directeur général entrant pour sa nomination. Pour lui, sa nomination est a été saluée car il a assuré le poste de chef d'antenne du centre puis de directeur général par intérim.

Quant au délégué du personnel, Reine Valmédé, les agents sont satisfaits de disposer d'un premier responsable confirmé après environ deux ans d'intérim. « Nous avons vécu des moments pénibles et c'est une joie qu'il soit confirmé», a-t-elle précisé. A entendre le délégué du personnel, la tâche est immense et va nécessiter l'engagement et l'accompagnement de tous.