Burkina Faso: Education des filles - "Demousso Kalan Yiriwa" voit le jour

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly a lancé, le 16 mai 2017 à Banfora, le Projet «Demousso Kalan Yiriwa » autrement dit «Promotion de l'éducation des filles » en français.

Initié par le département en charge de l'alphabétisation en partenariat avec la Banque mondiale pour promouvoir l'éducation des filles au post-primaire et au secondaire, ce programme-pilote interviendra dans les régions du Sahel, des Cascades, du Centre-Nord et de l'Est.

Le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA) reste engagé dans l'encadrement des filles au post-primaire et au secondaire. C'est dans cette dynamique que le chef du département, Jean Martin Coulibaly a lancé, le 16 mai 2017 à Banfora, le Projet «Demousso Kalan Yiriwa » qui signifie «Promotion de l'éducation des filles » en français.

Le Programme est une sous-composante du projet Sahel women empowerment et demographic dividend (SWEDD) ou (Autonomisation et de dividende démographique dans les pays du Sahel).

D'une durée de trois ans soit 2016 à 2018, période d'écriture y comprise, et avec une enveloppe financière globale de 4 780 777 USD soit 2 772 850 660 FCFA, «Demousso Kalan Yiriwa » se fixe comme ambition de contribuer à l'accès, au maintien et à la réussite scolaire des filles de l'enseignement secondaire dans les régions bénéficiaires du projet à savoir le Sahel, les Cascades, le Centre-Nord et l'Est.

De façon spécifique, il s'agira, entre autres, pour les 20 mois restants, d'améliorer les résultats scolaires des filles de la zone d'intervention du projet, de rendre l'environnement éducatif plus favorable à la scolarisation des filles, et d'améliorer les connaissances sur la santé sexuelle et reproductive.

«Demousso Kalan Yiriwa » s'inscrit essentiellement dans deux thématiques : l'amélioration du niveau d'accès des filles à l'enseignement secondaire et enfin les compétences de vie et connaissance de la santé reproductive. Les domaines d'intervention du projet sont les appuis spécifiques aux filles à travers les « bons scolaires, les frais de scolarité, l'hébergement des filles, les kits scolaires, les moyens de déplacement comme le vélo ».

A cela s'ajoutent des cours d'appui dans certaines matières comme les maths, le français, la physique-chimie, la science de la vie et de la terre ... , la formation des enseignants et encadreurs sur la pédagogie sensible au genre et les thèmes relatifs à la violence basée sur le genre en milieu scolaire et enfin la formation des filles sur les compétences de vie courante et sur la santé sexuelle et reproductive.

A travers «Demousso Kalan Yiriwa », le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA) veut promouvoir l'éducation des filles au post-primaire et au secondaire. A en croire son premier responsable, Jean Martin Coulibaly, c'est aussi une façon pour le MENA de se lancer dans une intensification des sensibilisations sur la santé sexuelle et reproductive, et la lutte contre les violences basées sur le genre.

Pour lui, le choix des quatre régions bénéficiaires du projet a été fait au regard du faible taux d'achèvement des filles au niveau du post-primaire et du secondaire, et aussi de leur faible accès en 6e. M. Coulibaly a voulu rassurer les autres régions : «Il s'agit certes d'un projet, mais en fonction des résultats et des capacités de capitalisation, ce projet pourrait s'étendre à l'ensemble des régions du pays ».

Pour sa part, le coordonnateur du projet Sahel Women Empowerment et Demographic Dividend (SWEDD), Abdoul Karim Ouédraogo, a encouragé le MENA à poursuivre dans cet élan. Par ailleurs, il a remercié les partenaires techniques et financiers que sont la Banque mondiale, l'UNFPA et l'OOAS « qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur appui-conseil dans la mise du SWEDD ».

«Demousso Kalan Yiriwa » s'inscrit dans le Projet régional autonomisation et de dividende démographique dans les pays du Sahel (SWEDD). Le SWEDD est une initiative à caractère sous régional et multisectoriel qui a été lancé le 2 novembre 2015 à Niamey. Il couvre six pays à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad.

Le projet est rentré en vigueur le 30 novembre 2015 au Burkina Faso où quatre ministères sont principalement concernés. Il s'agit des départements de l'Economie, des Finances et du Développement, de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, et de la Santé (MS).

Le projet SWEDD vise à améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité dans certaines régions des pays membres et d'accroître la génération et le partage des connaissances, des capacités et de la coordination régionale.