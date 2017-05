Burkina Faso: Croissance économique dans le secteur agricole - Un taux d'exécution de 67% atteint

Le Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA) a tenu, le jeudi 18 mai 2017 à Ouagadougou, la 9e session du Comité de pilotage (Copil). Il s'est agi pour les acteurs, de présenter les résultats des activités réalisées au cours de l'année écoulée et de définir de nouvelles bases pour mieux contribuer à une productivité conséquente.

Les membres du Comité de pilotage (Copil) du Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA) ont dressé, le jeudi 18 mai 2017 à Ouagadougou, le bilan des actions menées en 2016 dans le cadre de l'exécution du Plan de travail et budget annuel (PTBA).

Des avis, des propositions d'amélioration et des recommandations ont été recueillis pour conduire à bon port, de nouvelles orientations. Le Coordonnateur national du PCESA, François Guira, a indiqué qu'au cours de l'année écoulée, il y a eu au niveau de la composante A1 du programme, des appuis-conseils au profit de plus de 100 entreprises agricoles et un octroi de crédits à plus de 18 entreprises par Coris Bank et Ecobank.

A l'en croire, cette composante cible le développement et l'amélioration de l'accès des entreprises rurales aux crédits, pour une augmentation de la productivité. Pour la composante B qui apporte un appui aux domaines des compétences publiques au niveau de l'Etat et des collectivités locales, l'accent a été mis sur la finalisation des documents du Programme national du secteur rural (PNSR1) et l'élaboration du PNSR2.

Il y a eu également selon M. Guira, la mise à disposition des entreprises agricoles, des normes, les invitant à aller vers la qualité et la certification des produits, afin de contribuer à une commercialisation fiable au plan national, régional et international.

Pour l'amélioration de la production, de la productivité, la qualité et la commercialisation du secteur agricole, 126 infrastructures structurantes ont été réalisées. En outre, le Programme a mis en œuvre dans ses zones d'interventions, de grands chantiers de construction d'abattoirs modernes.

« Nous voulons que la viande de notre pays soit de qualité, qu'elle puisse être exportée dans de bonnes conditions. C'est ce qui nous a amené à soutenir le Laboratoire national d'élevage, pour qu'il puisse être accrédité », a ajouté le coordonnateur.

De nombreux défis à relever en 2017

Dans l'ensemble, les acteurs du PCESA ont estimé les taux d'exécution physique et financiers du programme, à 67 % chacun. Des résultats qu'ils ont relativement appréciés, après une année post-transition. Le président du comité de pilotage du PCESA, Moussa Maïga, a souligné que des principales recommandations de la revue à mi-parcours ont concerné la réorientation stratégique du Programme.

Il s'est agi d'une part, pour l'optimisation des conditions-cadres dans lesquelles évoluent les activités du secteur, de relever le défi de la gestion des infrastructures structurantes. D'autre part, pour le renforcement des opérateurs économiques du secteur rural à travers des appuis financiers, une reformulation avec de nouveaux opérateurs à partir du 2e semestre 2017 a été proposée.

« La Coordination nationale doit être nécessairement renforcée en logistique et en ressources humaines », a insisté M. Maïga. Pour l'année 2017, François Guira a noté que diverses activités seront au programme.

Parmi celles-ci, il y aura la conclusion des engagements pris pour les entreprises agricoles, notamment l'appui-conseil, l'élaboration des normes pour la mise à disposition des entreprises agricoles, l'élaboration du PNSR2, la mise en œuvre des méthodes et outils du budget-programme.

« Nous avons un investissement de plus de trois milliards de FCFA pour les infrastructures. Nous allons parallèlement finaliser des études de faisabilité technico-économiques d'un certain nombre d'infrastructures de grande envergure, afin de booster le développement agricole au niveau des cinq régions d'intervention du Programme», a-t-il annoncé.

Débuté officiellement en 2013, le PCESA intervient dans les régions de l'Est, du Centre-Est, du Sahel, du Nord et du Centre-Ouest. Les filières retenues sont la gomme arabique, le karité, le niébé, le maïs et le bétail-viande. Le représentant de l'Ambassade du Royaume de Danemark, Rasmussen Ole Dahl, a affirmé que l'apport financier global de son pays au PCESA a été de 33 milliards de F CFA.

Pour la fin du Programme prévue en 2020, il a signifié que des analyses seront faites avant que des perspectives ne soient envisagées pour l'année 2021.