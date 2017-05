Afrique de l'Ouest: Grand prix cycliste de la CEDEAO - Bikienga le récidiviste

Le grand prix cycliste célébrant les 42 ans d'existence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a été couru, le dimanche 21 mai 2017 sur l'avenue Charles-de-Gaule. L'épreuve a été remportée par Salfo Bikienga de l'AJCK. Il a bouclé les 140,800 km en 3h41mn12s soit une vitesse de 38,191km/h.

De prime abord, on savait depuis le départ, que la victoire ne pouvait pas échapper à l'AJCK. Mais qui allait remporter l'épreuve dans cette équipe, était la question qui taraudait les esprits. Les 61 coureurs venus de 15 clubs ont essayé d'animer la course pour brouiller la piste de la formation des jeunes coureurs de Koudougou.

Mais sûr de son forfait, l'AJCK a su ouvrir l'œil et le bon. Toutes les tentatives d'échappées étaient scrutées du coin de l'œil par cette formation qui envoyait toujours un élément pour mieux contrôler la course. A 5 tours de la fin, Aziz Nikiéma de l'USFA, récent vainqueur du tour du Bénin prend la poudre d'escampette avec dans sa roue, un coureur de l'AJCK.

Voyant que c'est un élément capable de lui tailler des croupières car son accompagnant ne faisait visiblement pas le poids, l'AJCK engage la poursuite et annule l'échappée. C'est donc au sprint que s'est jugée l'arrivée. Mis sur orbite par ses coéquipiers, Salfo Bikienga vient coiffer Aziz Nikiéma sur la ligne d'arrivée.

Il s'octroie la victoire, sa seconde dans cette épreuve après celle de 2015. "Je félicite mes coéquipiers qui ont su bien travailler pour me permettre de finir le travail. On savait avant le départ qu'on allait remporter la course.

On s'était fixé pour objectif de truster les deux premières places mais Aziz est passé par là et il nous a contrarié” a laissé entendre le vainqueur. Bikienga a empoché en plus du trophée, la somme de 300.000FCFA. Aziz Nikiéma, 2e, repart avec 200.000FCFA et Seydou Bamogo qui a occupé la dernière marche du podium se contente de 100.000FCFA.

Au classement par équipe, l'AJCK est venu en tête et s'est vu octroyer 200.000FCFA supplémentaire. Cette formation est suivie de l'ASFA qui a reçu 150.000FCFA et de TAN ALIZ (3e) qui a perçu 100.000FCFA.

"Nous sommes satisfait de l'organisation et notre objectif qui est l'intégration par le sport a été atteint” a reconnu Francis Chuks Njaguani, directeur du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO. Le président de la ligue du Centre de cyclisme, Michel Bationo a lui, le sourire aux lèvres.

"Depuis le début de l'année, c'est la 3e course que nous organisons et nous profitons remercier nos partenaires qui permettent aux coureurs de se mettre en jambe. La moyenne enregistrée est très intéressante et c'est le meilleur du moment qui a gagné” a fait savoir Michel Bationo.

Le prochain rendez-vous sur l'avenue Charles-de-Gaule sera pour dimanche prochain, toujours avec la ligue du Centre de cyclisme.