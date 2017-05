Burkina Faso: Bassinko-village et Nonghin - Les habitants s'insurgent contre le mauvais état des voix et des ponts

Les habitants de Bassinko-village et Nonghin, dans l'arrondissement n°8 de Ouagadougou, ont organisé une marche, le samedi 20 mai 2017, pour protester et manifester leur mécontentement face au manque de voies et d'ouvrages de franchissement entre les deux villages et le centre-ville.

Les habitants de Bassinko village et Nonghin dans l'arrondissement n°8 de Ouagadougou sont confrontés à une défection routière. En effet, la voie qui relie les deux quartiers est dans un état déplorable, car truffée en majeur partie de retenues d'eau et de nids de poule.

Un « véritable calvaire » pour ces habitants, surtout pendant la saison pluvieuse. Aussi, ils ont organisé une marche le samedi 20 mai 2017, à Ouagadougou, pour manifester leur mécontentement et dénoncer l'état dégradé du tronçon Bassinko village-Nonghin-centre-ville. Ils ont dit craindre le pire pendant l'hivernage si rien n'est fait.

A l'issue de la marche, la population du secteur n°35 a interpellé les autorités à se pencher sur leur souffrance. Selon une autochtone de Bassinko- village, Salamata Sawadogo, le mauvais état de la route rend leurs conditions de vie difficiles. « L'absence de voie et d'ouvrages de franchissement est à l'origine de plusieurs dégâts, de perte en vie humaine.

Il y a des femmes enceintes et des malades qui décèdent car ils ne sont pas vite évacués dans les centres de santé à cause de l'état défectueux des routes », a-t-elle déploré. A l'en croire, la coupure du pont qui relie Bassinko village et Nonghin va entraîner aussi la division des familles, car ils ne pourront plus dorénavant se rendre visite.

Pour éviter le pire, le représentant des résidants de Bassinko-village et Nonghin, Sény Zabré, a invité le gouvernement à prendre des mesures urgentes notamment la construction du pont et le tracé des voieries.

Les résidants des deux quartiers ont relevé qu'ils continueront la marche et adopteront d'autres stratégies de lutte, s'ils n'obtiennent pas gain de cause à leur doléance.