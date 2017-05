Burkina Faso: TIC - Les pandores à la découverte de l'outil IRAPOL

La gendarmerie nationale a lancé, le lundi 15 mai 2017, à Dori une série d'ateliers de formation de son personnel au projet d'Identification, de rapprochement et d'analyse police (IRAPOL). Cet outil permet de fédérer les informations en matière de recherche.

Après le personnel de la police nationale, c'est au tour de celui de la gendarmerie nationale de se familiariser avec le projet d'Identification, de rapprochement et d'analyse police (IRAPOL). A l'issue du lancement officiel à Dori où l'ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) se sont imprégnées du projet, la série de formations s'étendra à toutes les unités de la gendarmerie du Sahel, mais également à celles des autres régions du Burkina Faso.

A la suite des pandores, suivront les autres composantes des FDS. De l'avis du haut-commissaire de la province du Séno, Inoussa Kaboré, ces cadres de formation permettront de doter le personnel de la gendarmerie nationale des connaissances et des outils nécessaires à la collecte de la matière première par l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

Pour lui, les thématiques qui seront abordées au cours de ces formations dans chaque région entrent en droite ligne avec la lutte contre l'insécurité, en général et plus précisément contre le terrorisme. « Les TIC offrent des outils de collecte et de traitement rapide et sécurisé des données qui permettront aux plus hautes autorités du pays de prendre des décisions idoines et à temps », a-t-il précisé.

Et d'affirmer que la numérisation des données sur des supports sécurisés et le transfert de données cryptées permettront aux acteurs de la sécurité intérieure de disposer en temps réel de ces informations pour procéder au recoupage nécessaire.

IRAPOL, un soutien aux services de sécurité

A en croire le représentant du projet IRAPOL, le commissaire de police Serge Ilboudo, c'est un outil qui soutient les activités de la police judiciaire et administrative. A travers sa base de données, a-t-il poursuivi, IRAPOL aide les services de sécurité à accélérer les enquêtes en vue de neutraliser toutes les personnes mal intentionnées.

Pour le commissaire Ilboudo, la montée en puissance de la délinquance ces dix dernières années au Burkina Faso a éprouvé les méthodes traditionnelles de maîtrise et de gestion du phénomène de l'insécurité. C'est en ce sens qu'il a estimé que les technologies de l'information et de la communication apparaissent comme indispensables dans la recherche d'une solution.

Il a, en outre, ajouté que c'est avec l'appui des partenaires de la République de la Chine Taiwan que le processus de modernisation des outils de travail et de renforcement de capacités des acteurs de la sécurité est engagé.

Quant au directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Saturnin Poda, il a confié que la police scientifique et technique a été outillée pour éclairer la justice et éviter que quelqu'un se fasse prendre pour le crime d'un autre.

Ceci, a-t-il souligné, en étudiant soigneusement les indices prélevés sur la scène de crime ou sur une personne, ou encore en collectant les témoignages des personnes se trouvant au moment de la commission d'une infraction.

Le lieutenant-colonel Poda a indiqué que le projet IRAPOL permet de fédérer les informations en matière de recherche pour une célérité dans les activités de police judiciaire et une optimisation des résultats.