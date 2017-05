Burkina Faso: Situation nationale - Le Canada découvre la vision du CFOP sur l'avenir du pays

Le Chef de file de l'opposition politique au Burkina (CFOP), a reçu en audience à Ouagadougou, le mercredi 17 mai 2017, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Vincent Le Pape.

Le Canada veut s'imprégner de la lecture de l'opposition officielle sur la situation nationale au Burkina Faso. A cet effet, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Vincent Le Pape, a eu un entretien, le mercredi 17 mai 2017, avec le Chef de file de l'opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré.

Pour le diplomate canadien, son pays est très attaché à la démocratie et il était important pour son institution de rencontrer l'opposition politique en vue d'échanger sur divers sujets et recueillir ses points de vue sur l'avenir du pays et des enjeux du moment.

Les deux parties ont déclaré à la fin des échanges que la rencontre a été enrichissante. «Nous avons discuté sur des questions économiques, sécuritaires, et des attentes des populations après l'insurrection et le jeu démocratique» a indiqué Zéphirin Diabré.

Puis de préciser que ce fut une occasion pour lui de présenter sa compréhension sur les questions évoquées. Il a aussi laissé entendre que la situation sécuritaire a été longuement débattue et a, à l'occasion, lancé un appel aux autorités afin qu'elles se penchent sur la question.

Le Chef de file de l'opposition politique a en outre remercié l'ambassadeur canadien et son pays, pour sa coopération avec le Burkina Faso et souhaité qu'elle s'intensifie parce que les défis sont de plus en plus nombreux. «Le canada est un partenaire de longue date du Burkina Faso.

Nos deux nations entretiennent une coopération enrichissante et cela permet à notre pays de relever les défis du développement» a-t-il relevé.