Burkina Faso: Mise en œuvre du PNDES en 2016 - Des "acquis" malgré les contraintes

Six morts : quatre koglwéogo et deux jeunes de Goundi, de nombreux blessés, trois jours de veille, de… Plus »

« Il s'agira d'identifier les difficultés de mise en œuvre et leurs solutions, déterminer les questions d'ordre stratégique et politique à soumettre au comité national de pilotage mais aussi de discuter de toutes questions techniques inscrites à l'ordre du jour », a-t-il ajouté.

L'objectif de la revue technique (pré-revue), à entendre M. Ouattara, est d'ailleurs d'examiner et de valider le projet de rapport de performance globale de la mise en œuvre du PNDES en 2016 et des perspectives pour 2017-2019.

« 2016 était la première année de la mise en œuvre et on ne peut atteindre des résultats définitifs dans tous les secteurs », a reconnu le secrétaire général de la primature, précisant que la croissance économique a enregistré une reprise avec 5,9% l'année dernière contre 4% en 2015. Cependant, il a confié que des contraintes ont entravé la bonne marche du travail de mise en œuvre.

Sur son axe 3 relatif à la transformation structurelle de l'économie, il a relevé, entre autres, l'aménagement des terres agricoles et les lancements de bitumage des routes et de construction des pistes rurales.

« L'axe 2 qui concerne les questions du capital humain, on note des avancées avec la gratuité qui a amélioré l'accès aux soins malgré les limites relevées, la construction de salles de classe et d'amphithéâtres mais aussi le lancement d'autres travaux », a-t-il soutenu.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.