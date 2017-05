Adama Sall, le président du groupement d'intérêt économique ayant en charge l'exploitation du quai de pêche, a insisté sur des réalités palpables. Selon lui, une pirogue de course est à différencier d'une pirogue de pêche. Ses regrets sont allés aux nombreuses pertes en vies humaines. Il a demandé aux acteurs de la pêche d'œuvrer pour faire du secteur la première mamelle de notre économie. Il a invité les propriétaires de pirogues à l'immatriculation de leurs embarcations. L'état des lieux donne un lot de 1447 pirogues déjà immatriculées et un passif de 625 pirogues sur la liste d'attente.

Pas moins de cinq accidents ont occasionné 18 morts ces dernières semaines. Pour mettre fin à la multiplication du nombre de veuves et d'orphelins, le mouvement Amdem s'implique. Cheikh Issa Sall, a soulevé la question du non-respect des normes de construction des pirogues et le refus catégorique du port du gilet de sauvetage par les pêcheurs. Le fait est un fait sociologique.

