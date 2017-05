analyse

Impliqués dans les accidents de la route, les vols à l'arraché et les meurtres, les motos aussi connues sous le nom de vélos-taxis causent d'énormes ennuis à la population. Pis, leur circulation ne respectent pas très souvent les mesures établies par les autorités étatiques. Elles roulent en toute liberté avec leur lot de dégâts et de problèmes.

A Dakar, les deux roues ne respectent pas très souvent le code de la route. Les motocyclistes sont très nombreux à n'avoir pas les documents requis pour l'identification de leurs engins.

Pis, les conducteurs des motos-taxis connues sous l'appellation de Jakarta, présents dans les régions intérieures du pays, doivent avoir au minimum 18 ans. Ce qui n'est pas toujours le cas. Nombreux sont aussi, les autres mesures à respecter. Ils ne respectent aucun de stationnement réglementaire, et des zones à desservir, les motocyclistes sont dans un jingle où tout est permis. Les récentes mesures prises par les autorités nationales en vue de lutter contre les nombreux dégâts causés par ces engins ont poussé la rédaction de voir un peu plus sur ce que cachent ces moyens de locomotion.

PAS DE STATISTIQUES SUR LE NOMBRE EN CIRCULATION : Seul moins de 30% des motos en circulation ont été immatriculées

Le Sénégal ne dispose pas de statistiques sur les motos en circulation dans le pays, estime le directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gaye. « Nous ne disposons pas de statistiques sur le nombre de motos qui circulent dans le pays pour la bonne et simple raison toutes les motos ne sont pas immatriculées », dit-il. Pis, le nombre immatriculé est de loin inférieur à celle en circulation. Il est estimé entre 60 et 70%. Donc, seules 30% des motos ont été immatriculées. Le problème dans l'immatriculation des motos est estime le directeur des transports routiers, une fois importées et assemblées, les motos non pas leurs certificats de mise en consommation pour enclencher le processus d'immatriculation. L'importateur n'a qu'un certificat de mise en consommation global, document qui lui est délivré par la Douane pour l'ensemble de son stock. Cependant précise le directeur des transports routiers, l'immatriculation est beaucoup plus facile avec celles vendues par les concessionnaires car, les motos sont déclarées et ont des papiers nécessaires pour la procédure. Jusqu'ici on a noté 604 morts dans les routes dont 203 victimes en zones polices dont la plus part sont causés par les motos Jakarta. Et parmi ces morts les 60 à 70% nous viennent des Jakarta ce qui fera prêt de 150 morts et c'est inacceptable.

Les motos impliquées dans 60% des accidents notées

A Dakar et dans les régions les motos Jakarta sont impliquées à 60%. Et pis, dans certaines régions 70% des accidents corporels tout comme matériels sont causés par les deux roues. Face à la recrudescence des accidents, Cheikh Oumar Gaye pense qu'il faut une l'application de la réglementation dans toute sa rigueur. Par ailleurs dit-il, l'Etat du Sénégal s'engage « à trouver des véhicules à trois roues et quatres roues pour un coût beaucoup plus onéreux que ceux existants mais qui offrent des conditions de sécurité meilleures que les Jakartas. Et ajoute-t-il, l'objectif est de remplacer ces motos à deux roues à d'autres motos transports beaucoup plus stable. Il reste cependant convaincu qu'arriver à ce résultat nécessite un encadrement. C'est pour cela qu'en collaboration avec la direction du commerce extérieur, des travaux vont être initiées.

6 mois offerts aux motocyclistes pour se faire immatriculer

Le 8 mars dernier, le ministre Mansour Elimane Kane en charge des transports a sorti 10 mesures dont l'une arrêté consistant aux motocyclistes de se faire immatriculer gratuitement. Cette exonération ne concerne que les frais fiscaux. Il est ainsi aux motocyclistes un délai de 6 mois pour s'acquitter de leur devoir. Passé ce délai, « nous ne tolérerons plus de motos qui circulent sans immatriculation. Si c'est le cas cette machine va être immobilisée et immédiatement envoyé en fourrière. Outre de l'immatriculation, le conducteur de deux roues, devra aussi disposer d'un permis de conduire et d'une assurance.

Les pièces à fournir pour l'immatriculation

Pour immatriculer un deux roues, il faut au moins la carte grise d'origine. Si l'engin a été déjà utilisé, il faut aussi le certificat de mise en consommation pour certifier qu'elle est passée par la Douane. A défaut d'avoir le certificat de mise en consommation de chaque moto on demande au propriétaire de l'engin d'avoir de venir avec des documents de douane afin de se faire immatriculer. S'il s'agit des motos qui viennent des containers assemblés on ne pourra pas l'immatriculer. Si une moto doit être immatriculé c'est la douane qui doit vous donne cette certificat de mise en circulation.

LES DEUX ROUES : Une importation pas des meilleurs

A l'heure ou l'insécurité règne en maitre dans le capitale sénégalaise avec ces lots de victime qui prend une ampleur considérable, le ministre de l'intérieur a sorti un décret concernant tous les deux roues (scooter) sur la circulation de ces machines sans papiers ni immatriculation devront être mise en fourrière. Aussi cela peut soulever des anomalies du fait de l'importation illégale de ces machines en Europe et les biznessmans des milieux relient parfois ciel et terre pour faire entre ces deux roues. A usine Ben Tally prêt de la pharmacie, l'on retrouve un grand magasin dénommé «Cissé et frère». On y vend des scooters et des pièces détachées de toutes marques. Sur place un décor trop sombre avec beaucoup de bruits et trop de carcasses de scooter de voitures de motos gisent par terre et tout au long du trottoir. De l'autre coté du magasin on aperçoit des jeunes hommes passionnés par ces engins. Ils font les vérifications avant l'achat. Le principal souci avec ces motos importées d'Europe et très souvent des pays asiatiques est qu'ils n'ont pas tous des papiers légaux. Abass Diallo, un jeune homme trouvé sur place et qui a fini de s'offrir une moto soutient « j'ai acheté un engin de 125 chevaux à 250000 FCFA. Mais, on ne m'a délivré que l'acte de vente. Je n'ai pas la carte grise encore moins le Certificat de mise en consommation (Cmc).

L'astuce des importateurs pour se soustraire à la Douane

L'importation des scooters ne se fait toujours dans les règles de l'art. Car, les importateurs font usage de plusieurs méthodes pour éviter de payer les taxes réglementaires de la Douane. Un monsieur qui s'active dans ce commerce explique la ruse «Nous déclarons des pièces détachées à la place des motos. Autre chose, il consiste à couper l'engin en deux parties. Et, une fois dans le point de vente, on organise l'assemblage avant de le mettre sur le marché », raconte-t-il. D'autres part, l'on raconte une autre façon d'échapper à la loi en déclarant la globalité du container et non pas l'unité de la marchandise.

POUR UNE REGULARISATION DU SECTEUR : La police décrète une tolérance zéro après le délai de rigueur

Le contrôle strict des véhicules à deux roues est affectif, au lendemain de la décision prise par la haute autorité policière. Sur l'ensemble du territoire national, les Commissariats et Postes de Police ont aux arrêts mis tous les véhicules à deux roues en situation irrégulière indique le bureau des relations publiques des relations publiques de la source nationale. Mieux, la source précise même qu'avant le déclanchement du renforcement du contrôle des centaines de motos ont été déjà mises à la fourrière. Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a pris d'importantes décisions en date du 15 mars 2017 avec la volonté ferme d'appliquer de manière rigoureuse l'ensemble des dix mesures issues du Conseil Interministériel du 09 février 2017 pour lutter contre l'insécurité routière et de réduire significativement le nombre d'accidents de la route. Ce faisant, les conducteurs de véhicules à deux roues ont un délai de 06 mois pour réguler leur situation gratuitement auprès des services compétents du ministère chargé des Transports terrestres. Une fois ce délai dépassé, la "tolérance zéro" sera appliquée aux conducteurs de véhicules à deux roues, prévient la police.

Pour l'instant ce sont des peines d'amende forfaitaire s'appliquent aux conducteurs de véhicules à deux roues qui ne disposent pas de casques et qui ne respectent pas les feux de signalisation. L'implication deux roues dans beaucoup de cas d'accidents notés à Dakar et à l'intérieur du pays est établie. Selon la police, les récriminations faites aux conducteurs de ces engins sont entre autres, l'excès de vitesse, le dépassement à droite, le non-respect de la signalisation horizontale et verticale, le défaut d'entretien et le manque de lucidité de certains conducteurs. Le bureau des relations publiques de la police nationale soutient par ailleurs que la direction de la Sécurité Publique et ses collaborateurs sont plus que jamais déterminés à appliquer les 10 décisions destinées à réduire les accidents de la route prises par le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. D'ailleurs, des réseaux de délivrances de faux de permis de conduire et des cartes grises ont été démantelés récemment à Saint-Louis et aux Parcelles Assainies.

L'ARRETE N° 00903 DU 29-10-2012 PORTANT REGLEMENTATION DES VELOS TAXI DANS LES REGIONS

Du présent arrêté, il est entendu par vélo-taxi, tout véhicule à deux roues pourvu d'un moteur, conformément à l'article du code de la route, dont la cylindrée est comprise entre 50 cm3 et 125 cm3, affecté au transport public des personnes. Il est autorisé à faire du transport public de personnes dans une région, tout vélo taxi qui remplit les conditions ci-après. Etre déclaré apte à la visite technique spéciale effectuée au niveau des services compétents du ministère chargé des transports routiers. Etre immatriculé dans la région concernée. Etre couvert par une police d'assurance responsabilité civile et personne transportée en cours de validité. Etre muni d'une autorisation de transport urbain publique de voyageurs ou licence d'exploitation dans les régions concernées. Toute autorisation de transport urbain public de voyageurs ou licence d'exploitation est délivrée par le chef de la division régionale des transports terrestres de la région concernée après avis favorable de la commission régionale consultative en matière de transport et circulation. Tout conducteur de vélo-taxi affecté au transport public des personnes doit être de nationalité sénégalaise âgé au moins de 18 ans. Il doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie A1 et d'une attestation de formation en sécurité routière délivrée par une auto-école agréée. Tout vélo-taxi ne peut transporter qu'un passager en plus du conducteur. Le conducteur doit obligatoirement en circulation porter un casque de sécurité ainsi que le passager transporté. Le passager doit également être assis sur un siège muni d'une repose pieds. La circulation et le stationnement des vélos-taxis dans les zones d'exploitation sont réglementés par les autorités administratives.

KAOLACK - SYSTEME DE TRAFIC EN VELOS-TAXIS «JAKARTA» : Un mal nécessaire ou une nécessité en mal

Certains parlent des lendemains des années 30, d'autres de l'après seconde guerre mondiale, mais quoi qu'il puisse arriver, le trafic par vélos simples et ensuite par vélos-moteur a longtemps existé dans la commune de Kaolack. A une époque où ses « inventeurs » se limitaient encore à la location pour un tour de vélos dits « vélos pédales » en ville. Ainsi, en ces moments là, les jeunes garçons qui en étaient les principaux prétendants réussissaient, avec 5 frs seulement, à se pavaner dans les ruelles de la commune où ils circulaient par groupes, montés sur des vieux vélos de toutes marques. Des petits tours qui étaient ainsi tarifés en fonction du temps parcouru. Ce n'est qu'au début des années 70 que le trafic est devenu motorisé, compte tenu de la demande, mais aussi de l'importation massive des cyclomoteurs et de l'ouverture dans la capitale du Saloum d'un entrepôt de montage et spéculation de ces engins.

UN MODE DE TRANSPORT ET SES MEFAITS DANS LA SOCIETE

Un demi-siècle après son invention, l'utilisation des vélos-taxis comme mode de transport se confirme de plus en plus dans la région de Kaolack. Et l'on peut même dire qu'elle s'est vite propagée dans la plupart des capitales régionales et chefs-lieux de département du pays durant ces dix dernières années. Un phénomène qui s'explique par l'apport de ces engins communément appelés « Jakarta » dans la lutte contre la pauvreté, et la croisade contre le sous-emploi des jeunes dans les villes et les villages. A Kaolack, malgré le recensement officiel de 16.000 vélos-taxis « Jakarta » qui s'activent tous les jours dans le transport des populations à travers les différents quartiers de la ville, la commune reste toujours dans sa faim quant à l'apport de ces motos en termes de recettes fiscales. Car, malgré la large sensibilisation pour retrouver les droits de redevance mensuelle, la municipalité n'est point encore en mesure de mettre un chiffre sur le nombre de « Jakarta » en circulation, ni dans les motos en activité dans le transport urbain et interurbain. D'ailleurs pour ce défi majeur, l'institution n'hésite pas à opérer des contrôles de routine périodiques pour faire payer ses exigences ou mettre en fourrière les conducteurs qui refusent de s'acquitter de ces droits municipaux.

AGRESSIONS ET VOLS EN REUNION, DES FAITS AUSSI ACCUSES AUX «JAKARTA»

Le côté positif de l'apport des vélos-taxis est qu'ils nourrissent plusieurs centaines de familles dans l'environnement urbain de Kaolack et au sein des autres circonscriptions villageoises périphériques. Aussi dans les « arrêts » (sorte de garages qu'ils ont aménagé à certains points de la ville) les conducteurs s'organisent en amicales pour mieux prendre en charge les questions sociales. Paradoxalement, les vélos « Jakarta » constituent les grands dangers de la population. Pour la plupart des cas, ce sont les auteurs des agressions sous toutes leurs formes. Vols en réunion perpétrés dans les quartiers, vols à l'arraché commis sur des personnes circulant avec un sac en main ou d'autres objets faciles à dérober. A Kaolack ou dans les autres capitales régionales, beaucoup de plaintes liées à ce genre d'attaques et transmises aux commissariats de police, sont du fait des « Jakarta ». Ces vélos-taxis à vitesse, d'une capacité de vitesse de 160 Kms /h et qui sont difficiles à rattraper en cas d'attaque.

DES ACCIDENTS MORTELS A N'EN PLUS FINIR ET LE REFUS DU PORT DES CASQUES

Hier, c'était le paludisme qui tuait le plus. Mais depuis quelques années avec les nouvelles politiques de santé déroulées par les autorités médicales, ce sont les vélos-taxis «Jakarta» qui ont pris la relève. D'après certains renseignements publics, 45 % des interventions des services de secours kaolackois sont dues aux accidents causés par les vélos-taxis. Déjà en trois mois, les 90 cas de décès enregistrés au plan régional sont dus aux chocs de « Jakarta ». Des accidents mortels certes, qui ne font jamais l'objet d'une couverture à l'assurance, si l'on sait que jusqu'à l'heure où l'on parle ces engins de circulation et de transport n'ont jamais été pris en compte par les maisons d'assurance. A part la salle de soins expressément aménagée dans les pavillons de l'Hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse, on compte plus de mesures préventives accordées à ce transport à risque. Alors que sur le terrain, les conducteurs se dressent encore contre le port des casques de sécurité, ils sont obligatoires à Nioro, Kaffrine, Fatick et autres chefs-lieux de commune. A Kaolack, l'ultimatum donné par le gouverneur Al Assane Sall dés la sortie de la fête nationale du 4 Avril dernier pour le port du gilet et casque de sécurité n'est toujours pas respecté.

MOTO JAKARTA AU FOULADOU : Un mal nécessaire

Kolda s'est encore fait remarquer avec la manifestation des conducteurs de motos Jakarta, obligeant ainsi les autorités à sortir les soldats dans les rues de Koly Dado. Kolda, une ville sans transports inter urbains, vu que le renouvellement des véhicules de transports ne touche pas le fouladou. Les bus DDK annoncés pour les liaisons inter urbains sont encore à loger aux calendes sénégalaises. Immersion dans le monde des "jakarta men" à Kolda.

Pas un pas au Fouladou sans rencontrer une deux roues. En ville comme en campagne la moto est devenue la reine. Meme si personne ne peut donner un chiffre exact sur le nombre de motos en circulation. En 2016 un recensement dans la ville de kolda a relevé 850 motos Taxis. Ce chiffre est aujourd'hui monté en flèche. Le taxi moto est devenu le refuge de tous les sans emplois.

Appuyés par des salariés ou autres patrons, leurs employeurs, ces jeunes circulent sous les braises ardentes du soleil en cette période, à travers les rues de Kolda, ville cuvette ou les rares routes praticables se limitent au centre ville. Circuler dans les quartiers périphériques suppose du courage et de la dextérité. Faut se battre au quotidien pour parvenir à faire un versement variant entre 2000 et 3000fCfa, à côté des frais alimentaires et autres imprévus. C'est le quotidien de Amadou Baldé qui, après deux ans en fac de sociologie à l'UCAD, est revenu à Kolda. Il survit aujourd'hui grâce à la moto d'un parent et travaille chaque jour jusqu'à 22H. Les motos taxis sont ainsi venues combler un vide dans le transport inter urbain ou seuls les taxis régnaient. Avec seulement 250f vous pouvez aller dans n'importe quel endroit de la ville. Il y a d'ailleurs des chauffeurs de taxis qui se sont reconvertis et ont leurs 2 roues.

La moto est devenue le principal moyen de locomotion au Fouladou. Dans une région enclavée ou les pistes de production sont du domaine du luxe. Le goudron, c'est simplement une affaire de route nationale. Pour aller au village ou dans les chefs lieux d'arrondissement, la moto est l'idéale car capable de traverser des vallées et autres labyrinthes sans grosses difficultés.

Secteur porteur qui absorbe tous ceux qui n'ont plus aucune autre possibilité pour travailler dans ce monde. Des diplômés aux chômeurs aguerris en passant par des chauffeurs de taxis reconvertis et autres paysans. A l'image de Abdoulaye, licencié en géographie, qui possède une moto depuis 1an pour entretenir sa famille. 'Je viens d'avoir une épouse et j'ai tenté plusieurs concours pour travailler mais rien. C'est difficile", explique t-il, avant d'en appeler à l'organisation du secteur. Ce qui passe par l'écoute des principaux acteurs, souligne-t-il.

Il connait d'autres diplômés du Supérieur qui se retrouvent dans cette situation. Mais il s'empresse d'ajouter que nul parent ne peut souhaiter à son enfant de devenir un conducteur de jakarta. Surtout pas celui qui a pu arriver à l'université. A côté il y a des jeunes très jeunes, parfois mineurs, qui risquent au quotidien leur vie dans la circulation.

Ils sont responsables de familles habitant dans des zones enclavées, enseignants et autres fonctionnaires en incapacité d'avoir des voitures personnelles.

Pour Lamarana Diallo, le président de l'association des conducteurs de Jakaarta, la situation est compliquée. Et de faire remarquer que : « Beaucoup de personnes des fonctionnaires achètent des motos et les confient à des jeunes, pour avoir d'autres sources de revenus. Ils se font de l'argent avec l'angoisse et la précarité des jeunes en exigeant des versements journaliers de 2500f. » La souffrance des conducteurs des motos jakarta est due aux hommes de tenue. Entre rackets, intimidations et contraventions, ces jeunes sont confrontés à ce lot quotidien . Pourtant cela ne ralentit pas les accidents de circulation. Le service des urgences de l'hôpital régional ne reste jamais 2 jours sans accueillir des victimes d'accidents de motos. Personne ne veut ou peut donner des statistiques. Aucun conducteur de moto ne peut avoir tous les papiers requis, permis de conduire, carte grise, assurance et tenue complète. Faudra revoir surtout pour les assurances que certains considèrent comme simple escroquerie.

Les jeunes Jakarta men se sont organisés à leur propre manière. Ils ont leurs propres arrêts dans les différents quartiers. Avec la municipalité, une taxe mensuelle de 3000f est versée.

Concernant les procédures lancées pour l'identification des motos, la gratuité annoncée passe par l'achat des timbres aux Impôts et Domaines, à 2000f au minimum. Au Service des Mines, le patron est absent nous répète -t-on on à chaque passage. Personne ne veut se prononcer en son absence. Seule certitude, les jeunes conducteurs ne se bousculent pas pour l'instant.

ZIGUINCHOR : Les Jakarta entre désordre, accidents et irrégularité

Apparus dans le paysage du transport en 2013, les motos Jakarta ont fini de marquer leur territoire à Ziguinchor. Visibles dans tous les coins de rues, ils sont toutefois, responsables de 80% des accidents de la circulation dans la commune de Ziguinchor. Des statistiques qui frisent la catastrophe dans une ville où il ne se passe pas un jour sans que des accidents de moto Jakarta ne soient enregistrés.

La faute à l'insouciance et l'inconscience de jeunes conducteurs qui ignorent magistralement les règles du code de la route. Si certains ziguinchorois se plaignent de la récurrence des accidents causés par les motos jakarta d'autres en revanche, sont d'avis que ces moyens de transport sont un mal nécessaire dans une ville où certains quartiers revivent grâce à ces «Jakarta».

Inaccessibles, ces quartiers où les taximen rechignent à se rendre, sont desservis par ces motos Jakarta en échange de quelques pièces de monnaie.

Le tarif n'est pas fixe chez ces conducteurs de Jakarta qui vous transporte moyennant 200 voire 300 frs et même avec 150 F cfa selon la période (fin du mois ou après la quinzaine).

Seuls 2000 motos sont en règle

Même s'il est difficile de quantifier ces motos en circulation dans la ville, certaines estimations parlent de 4000 motos Jakarta en circulation à Ziguinchor. Dans les services de Recettes et Perception Municipale (RPM) où le recensement est fait, le responsable souligne que «seuls 2000 se sont acquittés des taxes de trois milles francs (3000 Francs) à payer pour circuler dans la ville». Regroupés dans des garages improvisés dans les coins de rue ; ces motos Jakarta impriment une panoplie de difficultés qui frisent l'anarchie dans la ville. Les opérations de contrôles souvent enclenchées par la police sont loin de réglementer ces motos Jakarta qui font fi des règles élémentaires du code de la route.

Rares sont ceux qui disposent de permis de conduire encore moins d'assurances et autres documents de transports. «L'essentiel pour ces jeunes, c'est de rouler à bord de ces motos», lance avec dépit un Ziguinchorois qui appelle la mairie de Ziguinchor à mieux renforcer les capacités de ces conducteurs de moto Jakarta et à prendre des mesures adéquates pour la circulation des motos Jakarta dans la ville. Aujourd'hui l'ampleur de ces motos inquiète dans une ville comme Ziguinchor.

Des versements quotidiens 2000 à 2500 F Cfa, c'est le versement quotidien pour les conducteurs qui ont ravi la vedette aux taximen qui assistent impuissamment au «dumping» des Jakarta dans le secteur du transport.