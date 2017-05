Sénégal: Défense de Khalifa Sall et développement du pays - Woré Diaw lance MTK

Et de poursuivre : «Khalifa a été élu par les Dakarois pour diriger la ville de Dakar non pas pour aller en prison et nous savons pertinemment et nous l'avons souvent dit que c'est une cabale. Rien de ce qu'on lui reproche n'est valable, nous le savons parce que je suis adjointe au maire de la ville de Dakar, donc je suis bien placée pour vous dire qu'il n'a pas abusé des deniers publics ».

Revenant par ailleurs sur la manifestation du vendredi passé contre la détention jugée «arbitraire» du Maire de Dakar Khalifa Sall, par des membres de l'Opposition, la secrétaire générale du MTK, a martelé ceci : «je le dis et le répète, nous ne baisserons pas garde, nous ne baisserons pas les bras. Nous exigeons la libération sans conditions du maire de Dakar et nous disons encore une fois que sa place n'est pas la prison de Rebeuss».

Par rapport à sa position quant à la coalition Mankoo Takhawou Senegaal nouvellement créée et qui regroupe les forces vives de l'opposition, Mme Diaw a déclaré : «j'y adhère parfaitement dans la mesure où c'est une coalition où Khalifa fait partie. Il a décidé d'aller avec Mankoo Takhawou Sénégal et nous autres, nous sommes de cette coalition».

