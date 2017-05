Sénégal: Assemblee générale pour les législatives - Benno vole en éclats à diourbel

Le conseiller technique en communication de Mme Aminata Tall, a aussi tenu à apporter des clarifications. Selon El Hadji Ndiaye, «la Présidente du conseil économique et social a déclaré qu'elle avait demandé aux différents responsables de privilégier le consensus dans le choix des candidats aux élections législatives. Si cela ne peut pas ce faire, les responsables envoient leur dossier au Président de la République qui va faire un choix. Et tout le monde avait accepté».

Quant au coordonnateur de l'APR, il a réfuté ces accusations. Dame Diop déclare «nous allons demander à tous les responsables qui veulent être candidats à déposer leurs dossiers à la permanence. Nous avons mis en place un comité de réception des dossiers qui va les recevoir jusqu'au mardi 23 mai à 18 heures. Personnellement, j'acheminerai les dossiers au niveau du Président de la coalition dès mercredi. C'est une commission de réception des dossiers qui va transmettre au Président contre décharge et on donne libre cours au Président de choisir les candidats pour les députés. Nous sommes tous engagés, les maires, les directeurs généraux, les partis alliés, les mouvements alliés à accepter le choix du Président de la République et de se battre pour que cette liste gagne. Nous nous sommes convenus de nous réunir la semaine prochaine pour définir nos stratégies de campagne et aller au travail. Tout le reste est diversion». «Ce comité de conciliation des deux parties dont on parle, une fois que les responsables se sont retrouvés, son travail sera fini», a-t-il ajouté.

Et Sidy Diop d'ajouter : «nous allons continuer à recueillir les dossiers de candidatures qui seront transmis à qui de droit. Mme Aminata Tall est membre du Secrétariat exécutif national du parti, donc, on lui doit respect».

