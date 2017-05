Tunisie: Faouzi Benzarti - «Jouer le football pour le football, le résultat suivra »

Oui, l'Espérance de Tunis a démontré lors de la finale qu'elle est la meilleure équipe du championnat. Nous n'avons pas pourtant fait une préparation spéciale en prévision de cette rencontre. Nous avons préparé notre match comme nous l'avons toujours fait, dans le calme et la sérénité.

L'empreinte de Faouzi Benzarti s'est ressentie. Une rage de vaincre a animé les joueurs. Pourtant, un match nul suffisait à l'Espérance pour remporter le titre. Quel était le mot d'ordre ?

Dieu merci, le travail accompli depuis que je suis à la tête de l'Espérance a apporté ses fruits, particulièrement lors de la finale du championnat contre l'Etoile. Je remercie mes joueurs pour leurs efforts et surtout pour leur abnégation.

Ils se sont vite adaptés à ma manière de travailler. Ils n'ont pas mis trop de temps pour comprendre mes idées et ont adhéré à ma philosophie de jeu. Je n'ai jamais demandé à mes joueurs qu'il fallait gagner un match.

Je leur ai toujours dit qu'il faut jouer un match jusqu'au bout en se dépensant sans compter. Une équipe qui veut réussir son parcours doit rester fidèle à son style de jeu quels que soient les enjeux, les circonstances d'un match.

De toute manière, quand on entraîne ou quand on joue dans un grand club, il y a toujours de l'enjeu. Autant rester fidèle à ses idées et à sa philosophie de jeu.

Vous avez débarqué au Parc B durant le mercato hivernal et avez donc pris le train en marche. Vous avez quitté l'Etoile après avoir remporté le championnat pour le garder à la tête de l'Espérance...

Pourtant, remporter des titres n'a jamais été mon objectif. Il est vrai que j'ai quitté l'Etoile au mercato hivernal, mais ce sont les circonstances qui l'ont voulu. Le timing de mon départ de Sousse n'était pas planifié. Si j'ai débarqué à l'Espérance, c'est qu'à un moment donné, les responsables étoilés ont pensé que le temps est venu de changer d'entraîneur.

Je suis donc parti. D'ailleurs, c'est sans rancune. La preuve en est, qu'après la victoire, j'ai rendu visite à mes anciens joueurs aux vestiaires pour les consoler. J'ai beaucoup d'affection pour mes anciens joueurs de l'Etoile, un club pour lequel j'ai de l'estime.

Vous savez, un entraîneur est comme un père pour ses joueurs. J'entretiens des relations paternelles avec mes joueurs, notamment ceux de l'Etoile. C'est pourquoi je suis allé les voir.

Nous avons vécu durant plus de deux ans et demi ensemble. Nous avons connu de belles choses et remporté des titres. Et c'est cela qui reste finalement : du relationnel et un travail bien accompli.

Je n'ai pas de problèmes non plus avec les dirigeants de l'Etoile. A ce jour, mes relations avec les responsables étoilés sont cordiales et respectueuses.

La saison dernière, j'ai remporté le titre de champion de Tunisie à la tête de l'Etoile. Aujourd'hui, je le conserve alors que je suis entraîneur de l'Espérance de Tunis. Mais je tiens à préciser une chose. Il est vrai que je suis un entraîneur connu pour avoir remporté beaucoup de titres et que les clubs qui me sollicitent le font justement pour en remporter.

Mais croyez-moi, quand je prends en main une équipe, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est d'améliorer le rendement des joueurs et les accompagner pour passer à un palier supérieur.

Bien entendu, si chaque joueur s'améliore progressivement, cela rejaillit sur la prestation collective et la performance s'obtient dans la logique des choses. Au fait, je n'ai jamais couru derrière les titres, mais les consécrations, je pense, sont la conséquence logique du travail accompli.

Quand on cherche à améliorer le jeu d'une équipe et qu'on enracine chez les joueurs l'esprit de compétiteur, on obtient forcément des titres. J'ai toujours dit à mes joueurs : jouer le football pour le football, le résultat suivra.

«A l'Espérance, la pression c'est notre pain quotidien»

Quels sont les ingrédients de la réussite de Faouzi Benzarti ?

La recette a été toujours la même : du sérieux et beaucoup de discipline dans le travail. Je suis toujours dans la continuité, même quand je passe d'un club à l'autre. Ma façon de travailler a été toujours la même.

Le mérite de ce titre de champion de Tunisie revient particulièrement aux joueurs qui, en l'espace de quatre mois et demi, ont accompli l'essentiel en apprenant très vite. Ils ont adhéré vite à ma méthode de travailler, adopté mes idées et, surtout, ont su les appliquer sur le terrain.

Malgré le poids de l'enjeu et la pression du résultat, l'Espérance de Tunis a déroulé son jeu...

C'est qu'à l'Espérance, nous avons l'habitude de jouer sous pression et devant un large public. Un joueur qui endosse le maillot «sang et or» le sait très bien : la pression, c'est son pain quotidien. C'est aussi vrai pour tout technicien qui veille aux destinées de cette équipe.

A l'occasion des matches à grand enjeu, j'essaye de relaxer l'ambiance pour atténuer la pression. Un technicien averti sait qu'un surplus de pression est nocif. Il vaut mieux rester serein, améliorer son jeu et, surtout, jouer selon son style habituel sans s'affoler et, comme je vous l'ai dit, le résultat suivra forcément.

En se montrant appliqués sur le terrain, en étant concentrés sur son sujet du coup d'envoi au coup de sifflet final et en gardant toujours en tête les objectifs tracés, on y arrive. Une fois que les joueurs foulent la pelouse, ils n'ont qu'à appliquer les consignes et rester fidèles à leur style de jeu. Avec de la détermination, on finit par obtenir ce qu'on veut sans trop prendre la tête.

«Le play-off était très relevé»

Y a-t-il un adversaire qui vous a fait particulièrement de la résistance ?

Au fait, toute la phase du play-off était très relevée et harassante à la fois et tous les adversaires étaient de qualité, notamment l'Etoile de Métlaoui, le Club Africain ou encore le Club Sportif Sfaxien.

Bref, ce n'était pas donné et nous avons dû cravacher dur pour remporter ce titre et, face à l'Etoile, nous avons démontré que nous le méritons amplement. Je félicite mes joueurs pour leur abnégation et leur régularité.

Cette consécration locale vous permet d'aborder aisément la suite de votre parcours en Ligue des champions...

La C1 africaine, c'est une autre paire de manches. Sans aucun doute, remporter le championnat de Tunisie est un atout psychologique non indéniable. Nous avons démontré que nous sommes les meilleurs au niveau local. Mais l'Espérance de Tunis joue sur plus d'un front, notamment en Ligue des champions africaine.

Les observateurs évoquent la touche de Faouzi Benzarti : la manière n'est plus contestée, particulièrement lors de cette finale contre l'Etoile...

La note aurait pu être plus salée. Nous aurions pu marquer un quatrième, voire un cinquième but pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais joué pour un match nul.

Là où je passe, j'impose ma méthode de travail et ma philosophie de jeu. Je vais vous dire une chose : je suis allé entraîner le Raja de Casablanca. J'ai disputé avec cette équipe la Coupe du monde des clubs.

J'ai affronté les plus grands de la planète et, à aucun moment, je n'ai eu peur d'affronter une grosse cylindrée mondiale. Ma philosophie est restée la même et, Dieu merci, j'ai réussi mon parcours avec le Raja de Casablanca.

Je resterai toujours le même et je compte poursuivre mon aventure avec l'Espérance de la plus belle des manières.