Tunisie: Le maintien assuré...

Stade Hamda Laâouani. Beau temps. Match à huis clos. Terrain en bon état. JSK-CAB (0-0). Arbitrage de Rochdi Guezguez.

JSK : Kalaï, Hleli, Dahnous, Bnina, Bacha, Sylla (Jelliti), Laâmari, Traoré, Ghannem (Ghribi), Harzi, Korbi (Zaidi).

CAB : Khalfaoui, Dhakouani, Ben Nessib, Méjri, Ressaissi, Jlassi, Ben Wannes (Dridi), Ben Chouk, Jabbari, Belarbi (Derouiche), Jandoubi (Ben Zitoun)

Prestation médiocre des Aghlabides qu'on croyait capables de forcer la décision face à une équipe visiteuse venue à Kairouan pour limiter les dégâts. Cela s'est vérifié au cours des trente première minutes, lorsque les camarades de Kalaï ont mis le paquet pour réussir le break avant de tomber dans les solutions de facilité.

Ce fut dès lors un jeu monotone et sans jus et où les maladresses et l'absence de tonus dans les mouvements offensifs ont pris le dessus. Le tir de Ghannem (20') est éloigné par le gardien Khalfaoui.

Pour leur part, les Cabistes furent prudents et ils n'ont pas pris d'initiatives pour surprendre l'arrière-garde aghlabide. Les Jabbari, Jandoubi et Belarbi manquaient de concentration face à Bacha et Bnina.

Le souci du résultat

Le match est même tombé dans la médiocrité tout au long de la seconde mi-temps. Quant à la manière très quelconque avec laquelle les coéquipiers de Ghannem ont négocié cette seconde période de jeu, ils ont failli à deux ou trois reprises encaisser des buts sur des contres bien appuyés de l'adversaire.

Après l'entrée de Dridi à la place de Ben Wannes, les Cabistes ont été en effet à deux doigts de réussir le but, n'eût été la vigilance du gardien Kalaï et aussi leur précipitation dans le tir final.

Du côté aghlabide, il faut noter les maladresses répétées de Hleli dans la relance, tout comme celles de Laâmari dans ses essais au but. Tous deux étaient hier en deçà de l'attente de leurs fans. Les Aghlabides ont réussi l'essentiel : le maintien en L1 sans trop convaincre.

Le score final reflète donc le peu d'inspiration manifesté par les locaux. Alors que du côté cabiste, le nul qui a sanctionné les débats est tout à son honneur.