Tunisie: Des prémices rassurantes

Le jour suivant, ce fut un débat emballant et largement disputé. Pourtant les débuts furent laborieux pour les Grecs qui remportèrent les deux premiers sets 25-20, 25-18. La perte de ces deux manches n'altéra guère le moral des nôtres.

La machine tunisienne semblait bien lancée et c'était bien le cas. Les camarades de Anis Ben Tara revenaient de loin et ont pu refaire leur retard en égalisant à deux sets partout 25-22, 25-17. Les Tunisiens étaient incapables de continuer sur leur lancée au cinquième set dominé presque par un adversaire qui a étalé toute sa classe pour l'emporter 15-9.

Les Grecs récidivèrent dans la troisième et dernière rencontre grâce à leur supériorité technique mais aussi l'envie de faire beaucoup mieux. Les Tunisiens étaient cette fois en deçà de leur valeur et se sont contentés uniquement du troisième set 25-22.

Lors des autres manches, il n' y avait presque pas photo : 25-20, 25-18, 25-15. Il est certain que les efforts consentis lors des deux premières rencontres ont engendré une fatigue compréhensible chez l'équipe de Tunisie.

Jacob Antonio ne veut retenir que les aspects positifs de la semaine grecque, affichant une certaine satisfaction quant au rendement de l'équipe, qui venait de reprendre le travail après une année sans activité.

L'équipe type prend forme. Huit éléments au moins font aujourd'hui figure d'éventuels titulaires, s'imposant par leur qualité, leur vécu et leur expérience. Mehdi Ben Cheïkh ou Khaled Ben Slimène dans la passe, Ahmed Kadhi et Omar Agrebi en tant que contreurs centraux, Ismaïl Maâla et Anis Ben Tara ou Hichem Kaâbi et Hamza Nagua dans la manœuvre offensive, Ilyès Karamosli pour la polyvalence.

Les deux hommes forts du moment ont pour nom Ben Tara, impressionnant de vigueur, d'intelligence au placement et de dynamisme, et Maâla capable de bonifier la manœuvre offensive grâce à sa faculté de poser d'énormes problèmes au contre adverse.

Si l'attaquant de Chaumont, Anis Ben Tara, a accumulé la bagatelle de trente rencontres environ du championnat français, l'attaquant d'Arak d'Iran, Ismaïl Maâla, qui s'apprête à entamer une nouvelle expérience professionnelle en Turquie, a, en revanche, besoin d'un peu de temps pour retrouver ses repères. Le reste de la campagne de préparation va sans doute l'aider.

Mondial cadets : la Tunisie dans la 1ère poule

La 15e édition du championnat du monde cadets aura lieu au Bahreïn du 25 août au 3 septembre 2017 et rassemblera vingt équipes représentant les cinq continents. Le tirage au sort effectué avant-hier à Manama a mis la Tunisie dans la première poule en compagnie de l'Egypte, des USA, de Porto Rico et du pays hôte.

La deuxième poule se compose de la Pologne (détentrice du titre), du Brésil, de Cuba, du Japon et de la France.

La troisième poule comprend : l'Italie, la Russie, le Chili, la Turquie et la Corée du Sud.

La quatrième et dernière poule regroupe l'Argentine, l'Iran, le Mexique, la Chine et la Tchéquie.

Le premier tour, totalisera quarante rencontres et permettra aux quatre premières équipes de chaque poule de passer au second tour au terme duquel on jouera les demi-finales puis la finale.

Deux gigantesques salles sont réservées au Mondial. Celle de Cheikh Aïssa compte huit mille places et celle de Cheikh Khalifa se limite à trois mille cinq cents places.

Les chances de l'équipe de Tunisie sont réelles pour passer au second tour. La préparation pour la circonstance commencera au plus tard début juin et comprend un stage compétitif éventuellement au Canada.

La Mouloudia reste en Nationale A

La rencontre retour des barrages maintien-accession, prévue avant-hier à Jendouba entre la Mouloudia de Bousalem et l'Aigle de Haouaria, n'a pas eu lieu. Le club local s'est absenté sans en aviser la fédération et l'équipe recevante.

Les Mouloudiens ont été touchés par le comportement de leur adversaire et l'ont jugé comme étant un acte antisportif.

Le forfait de l'ASH signifie une défaite sur le score de trois sets à zéro. La Mouloudia, victorieuse du match aller par trois sets à un, conserve sa place en Nationale A.

Finale aller du championnat : les Sfaxiennes prennent de la hauteur

La finale aller du championnat national féminin disputé à Sfax s'est soldée par la victoire du Club Sfaxien face à son rival, le Club féminin de Carthage, sur le score de trois sets à deux.

Les Carthaginoises, qui menaient par deux sets à un 25-18, 22-25, 25-23, n'ont pas pu par la suite résister à la pression sfaxienne. Les coéquipières de Nihal Kbaïer ont été beaucoup plus audacieuses au quatrième set 25-23 et efficaces à souhait au cinquième 15-11.

Une première tâche bien menée en attendant le match retour samedi prochain à Carthage. En cas d'une réaction carthaginoise, on aura recours à la belle, mercredi 24 mai.