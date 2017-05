Tunisie: Mohamed Mkacher «Ce n'est pas ça le football»

La décision hasardeuse, consistant à attendre deux saisons entières basées sur un système de compétition le moins qu'on puisse dire biscornu pour différer l'aboutissement à la formule de compétition idéale en 2019 ou 2020, est à mon avis un sacrifice superflu et un gâchis qui risquerait d'avoir les pires des séquelles.

Le football reste toujours un moment de plaisir et de distraction pour les spectateurs qui en sont toujours avides. Et le fait de priver le public à l'intérieur de la République de leur spectacle favori est à la fois injuste et aberrant.

Sinon de quoi peut-on qualifier le fait que depuis le mois de mars, la moitié des clubs de la Ligue 2 se trouvent au repos forcé à cause d'une formule de compétition mal pensée.

Et après ce chômage, on laisse aux clubs la sale besogne de se casser la tête pour payer les longs mois d'inactivité de leurs joueurs et de chercher comment faire pour meubler leur temps.

Le comble dans cette formule, c'est qu'à la fin de la saison, on opte pour l'organisation des matches d'accession à la Ligue 1 sur des terrains neutres.

Il n'y a pas pire flagellation pour les supporters d'un club que de les priver d'apporter leur soutien à leurs joueurs dans les moments cruciaux de la compétition.

Il n'y pas, de surcroît, plus bizarre que de faire jouer des matches d'une telle importance sur un terrain neutre et en aller/retour s'il vous plaît. Cela m'amène à dire qu'il est grand temps que l'on cesse avec ce genre d'improvisations qui ne font qu'aggraver le marasme dans lequel se débat notre football.

Les décideurs à la FTF doivent faire preuve d'humilité et faire appel aux spécialistes chevronnés de notre football qui restent les seuls capables de concocter les meilleures politiques et les meilleures formules à adopter pour réanimer notre football qui se trouve, à mon avis, dans un état comateux depuis des années».