Entre respect des normes environnementales et réalisations des infrastructures de services sociaux de base, les citoyens des villages traversés par la SMB saluent les efforts de cette société et promettent de continuer à la soutenir.

A Baniré, des villages qui ont bénéficié des infrastructures communautaires ont vu les conditions de vie de leurs habitants sensiblement évoluées. Un grand nombre des jeunes de cette localité sont entre les zones minières et leur village. "Grâce à la SMB beaucoup de nos fils ont eu de travail et commencent à se prendre en charge. Personnellement, j'ai mon fils aîné qui s'est marié à travers les économies de son salaire", explique Elhadj Boureima Sylla, un des notables du lieu.

Des agitations qui ont coûté la vie à deux personnes et enregistré des dégâts matériels importants. Loin des cris et de violences du centre administratif, on y voit des nombreux villages bénéficiaires des infrastructures communautaires grâce à l'implantation des nouvelles entreprises minières. C'est le constat de notre correspondant membre de l'AJTIE.

