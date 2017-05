Guinée: Sidya Touré flingue - "Quand Cellou Dalein Dialllo se tape la poitrine ... "

L'Assemblée Générale du samedi 20 mai 2017, présidée par le président de l'Union des forces républicaines (UFR) , Sidya Touré, au siège national du parti à Conakry, à fait les éloges de ses anciens compagnons de lutte et attaque Cellou .

A cette occasion, le président de l'Union des forces républicaines , Sidya Touré, est tout d'abord revenu sur le combat mené par son parti pour l'instauration d'une véritable Démocratie dans le paysage politique guinéen de l'an 2000 et maintenant ." La classe politique Guinéenne a continué de la manière la plus soudée, la plus unie, la plus possible pour l'émergence de l'échiquier politique. Imaginez vous, dans une opposition Où vous avez Ba Mamadou , Alpha Condé, Siradio Diallo, Jean Marie Doré et moi même, que quelqu'un dise à ces gens là de les suivre parce que moi je suis le leader , je ne sais quoi" s'interroge t-il.

Selon lui, sous le régime conté des leaders avaient tous du charisme et il n'était pas possible de penser que le débat pouvait se dissoudre en faveur d'une personne à une autre.

Il a également précisé " De nos jours quand j'entends parler que l'opposition n'est pas plurielle. Je dis non. Alpha Condé même qui avait plus de députés à l'Assemblée Nationale guinéenne (ANG) n'était pas le chef de file de l'opposition guinéenne ,donc personne n'était chef de file " à fait savoir devant les nombreux militants et sympathisants du parti.

Remonté de cette situation, l'ex-premier ministre du régime Conté dira "Quand je vois des gens se taper la poitrine c'est ridicule. Car, Dit-il, à l'époque j'ai été interpellé et amené à la police, le feu Bâ Mamadou à Kaporo rails.Quand Cellou Dalein Dialllo se tape la poitrine, il ignore qu'il était dans le gouvernement à l'époque " révèle t-il.

Ensuite, il a renchérit "lorsqu'il était question de tenir une réunion, moi qui étais le plus jeune parmi eux, je partais contacter chacun d'eux durant quelques semaines avant d'organiser une rencontre de concertation. C'était la vie politique guinéenne et on était animée par des personnes de valeur,qui travaillaient dans les circonstances qui faisaient qu'ils étaient connu dans le pays "