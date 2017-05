Congo-Kinshasa: Evasion du 17 mai - Le directeur de la Prison de Makala plaide non coupable

Par ailleurs, lorsque l'assaut a été lancé vers 3h00' du matin, des sources ont appelé le directeur et ce dernier a réveillé toutes les autorités. Affirmant être animé d'un sens élevé de patriotisme, de responsabilité et de spontanéité, il estime que la prison n'était concernée ni de loin ni de près dans cette affaire. Au contraire, le directeur est aussi victime parmi tant d'autres.

A l'en croire, en effet, ce n'était pas une mutinerie, mais plutôt une attaque terroriste. « Les détenus vivent dans des conditions carcérales acceptables, et ne s'en sont jamais plaints. En plus, ils sont en parfaite harmonie avec l'administration pénitentiaire où règne un climat de respect mutuel. La prison centrale de Makala n'a jamais connu de rupture de stock en termes de nourriture ou en produits pharmaceutiques », soutient le directeur Kabisa.

