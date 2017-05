Venus de Koudougou, 40 Koglwéogo ont fait une descente musclée à Tialgo dans la commune de Tenado, province du Sanguié. Objectif : ils étaient venus réclamer une amende de 810 000 F CFA à des jeunes de Tialgo, qu'ils avaient détenus à Koudougou pour vol de chèvres. Malheureusement, ces 40 Kolgwéogo n'étaient pas les bienvenus car pour la population, il n'est pas normal qu'ils fassent irruption dans leur village. Toute chose qui a conduit à des affrontements, les 18 et 19 mai 2017, occasionnant 5 morts soit deux jeunes dans les rangs de la population et trois morts dans ceux des Koglwéogo.

Les journées des 18 et 19 mai derniers ont été les plus chaudes dans l'histoire de Tialgo, village relevant de la commune de Tenado, situé à 25 km de Koudougou. Arrivés dans le village aux environs de 10h , c'est au total un bataillon de 40 Koglwéogo qui avaient fait une descente musclée dans ledit village pour réclamer une amende de 810 000 F CFA à quelques villageois qu'ils avaient détenus pendant plusieurs jours pour vol de chèvres.

En les libérant, les koglwéogo ont réclamé à ces derniers la somme de 810 000 F CFA. Comme ils ne versaient pas la somme demandée, les Koglwéogo, après quelques tentatives, se sont sentis obligés d'aller jusque dans leur village pour réclamer leur argent. Et c'est le jeudi 18 mai dernier qu'ils ont effectué le déplacement. Une descente qui n'a pas été du goût de la population de Tialgo, qui considère leur action comme une insulte à leur endroit. Cela s'est traduit par une colère générale qui a sonné une mobilisation monstre de toute la population contre les Koglwéogo.

Approché, le conseiller du village raconte le film des évènements : « C'est aux environs de 10h qu'on m'a signalé la présence des Koglwéogo dans le village. Sur le champ, j'ai informé la gendarmerie et la mairie. Même la première fois, quand ils sont venus, j'avais informé la gendarmerie et évoqué le sujet au conseil municipal, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de mesures à prendre contre ces gens. Donc, de retour au village, ayant partagé l'information, la population a décidé de s'organiser pour se défendre si toutefois les services compétents de l'Etat se désengagent de leur sécurité. Une fois sur place, j'ai entendu des tirs d'armes retentir. Je me suis donc approché d'eux tout en leur demandant ce qu'ils sont venus faire sur notre territoire. Ils m'ont fait savoir qu'ils sont venus pour réclamer leur argent. Je leur ai encore demandé si la préfecture, la mairie et les services de sécurité sont au courant de leur action ici. Là, ils ont répondu qu'ils ne travaillent pas avec ces structures. J'ai donc rétorqué que s'ils ne travaillent pas avec ces structures, je ne veux plus les voir sur notre terre en récupérant une de leurs armes. C'est là que l'un deux a tiré encore, blessant un des leurs et un jeune orpailleur. Donc, il fallait tout faire pour éviter leur lynchage. Après plus de deux heures d'attente, quand la gendarmerie est venue, nous avons décidé de récupérer leurs armes et leurs motos. L'un d'eux refusa de donner son arme. On n'a pas pu contenir la foule qui s'est ruée sur eux. Et c'est nous-mêmes, qui avons convoyé les blessés au CSPS de Tenado, avant qu'ils ne soient évacués au CHR de Koudougou». Malheureusement, parmi les blessés, deux Koglwéogo ont rendu l'âme, a regretté le conseiller.

Pour mettre fin à ce triste évènement, le maire de la commune de Tenado s'est rendu à Tialgo le même jour, pour inviter la population à garder son calme, en vue de ramener la paix et la quiétude dans le village. « Nous ne voulons plus de cela dans notre commune », affirme-t-il. Avant de présenter ses condoléances à la famille des disparus.

Ainsi, pendant que les uns et les autres jouaient la carte de l'apaisement, les Koglwéogo sont revenus dans le village le vendredi 19 mai aux environs de 18h, pour venger la mort de leurs camarades. Une fois sur place, ils verront encore face à eux des populations fortement mobilisées, plus remontées et prêtes à en découdre avec eux. Malgré la présence de la gendarmerie, cette deuxième altercation en deux jours a causé 3 morts, soit 1 Koglwéogo et 2 jeunes abattus à Goundi par les Koglwéogo, plus d'une dizaine de blessés, des motos retirées et une dizaine de Koglwéogo détenus à la gendarmerie. Face à cette situation de plus en plus délétère, les jeunes de Tenado et de Goundi sont aussi rentrés dans la danse. Ils ont, dans la journée du samedi 20 mai, marché sur la mairie, avant de barrer la nationale 14, jusqu'à Goundi pour protester contre les agissements des Koglwéogo et la mort des jeunes qui ont été froidement abattus. « Nous ne voulons plus de Koglwéogo dans la commune de Tenado », s'exclament-ils.

Toujours dans le but de calmer les esprits, Bassolma Bazié du collectif CGTB, par ailleurs natif de la province, s'est auto-saisi pour mener une médiation entre les deux groupes, dans la journée du samedi 20 mai 2017. Et c'est avec les Koglwéogo qu'il a échangé d'abord aux environs de 10h à leur base située au secteur n°6 de Koudougou, avant de se rendre à Goundi et à Tialgo. Et c'est un message d'apaisement qu'il a apporté de part et d'autre, afin d'éviter d'autres affrontements, car de Tialgo au départ, la crise s'est propagée comme un feu de paille aux autres localités. « Mon plus grand souhait est que cette médiation porte des fruits », a-t-il confié. Par ailleurs, il a demandé à la population de ne pas s'en prendre à tous les visages qui lui sont « étrangers ».

A la suite de M. Bazié, c'est le ministre de la sécurité, Simon Compaoré, qui s'est rendu aussi à Tialgo avec les 6 personnes que les Koglwéogo avaient pris en otage. Face à lui, une population fortement mobilisée et endeuillée, difficile à consoler et à réconforter. Sur place, le ministre Simon Compaoré a présenté les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées, tout en condamnant l'attitude des Koglwéogo. Il a souligné que l'activité des Koglwéogo est suspendue dans les provinces du Boulkièmdé et du Sanguié. De ce fait, il a laissé entendre que la justice fera son travail. Aux dernières nouvelles, les 10 koglwéogo qui étaient détenus à Tenado ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction de Koudougou. A la suite du ministre de la sécurité, une délégation gouvernementale s'est rendue également à Goundi, ce dimanche 21 mai 2017, pour compatir à la douleur de la population.

Abdoul Sango à propos de la situation de Tialgo

« Le gouvernement est responsable de tous les morts »

« J'aurais voulu ne pas me prononcer sur cette situation, car j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il était irresponsable, dans un Etat de droit, de permettre à des groupes d'individus de se donner le droit d'assurer la sécurité, en appliquant des lois qu'ils ont eux-mêmes fixées. Je crois que dans la construction d'un Etat, il y a des phénomènes sur lesquels il ne faut pas plaisanter. Ce qui se passe à Tialgo relève de la responsabilité de l'Etat, particulièrement du ministre de la Sécurité, car c'est lui qui a permis aux Koglwéogo d'avoir plus d'importance qu'il ne le fallait. Il me semble, comme certains le disent déjà, que ces évènements sont pain bénit pour le gouvernement de sévir et d'interdire une fois pour toute l'existence de ces groupes qui, je l'affirme, vont être un danger incontrôlable pour l'Etat. Il faut les remplacer par des structures légales, habilitées à gérer la question de sécurité. Donc, le gouvernement est responsable de tous les morts. Moi je dis bravo à la population de Tialgo, digne du Burkina Faso. Et si les autres peuples se comportaient ainsi, les Koglwéogo seraient un lointain souvenir aujourd'hui et on aurait pu éviter tous ces morts. Lorsque l'Etat est incapable d'assurer la sécurité de la population, il revient à cette derrière de se défendre, et c'est exactement ce qu'a fait la population de Tialgo. »

La fatwa du gouvernement

Depuis le jeudi 18 mai 2017, de graves incidents opposent des populations du département de Ténado, dans la province du Sanguié, à des membres de groupes d'auto-défense dénommés Koglwéogo.

A la date de ce jour 20 mai 2017, les affrontements ont causé la mort de 5 personnes et fait une dizaine de blessées.

Le gouvernement déplore les pertes en vies humaines et présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristés. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, il condamne fermement ces incidents et appelle les populations à la retenue et au respect strict de la loi.

Dans le souci de restaurer le calme et la paix, toute activité des groupes d'auto-défense Koglwéogo ou de toute autre dénomination d'auto-défense dans les provinces du Boulkiemdé et du Sanguié est strictement interdite jusqu'à nouvel ordre.

Des instructions ont été données aux Forces de défense et sécurité pour assurer la protection des personnes et des biens.