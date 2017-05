Congo-Brazzaville: Sim aerospace - L'aéronautique entame un virage d'ouverture au Congo

« Sim aerospace » vient d'offrir au Congo sa première agence dédiée à l'aviation et ses divers métiers.

Les jeunes congolais qui faute de moyen ne pouvaient s'offrir une formation au pilotage peuvent désormais réaliser leur souhait. Cela est rendu possible grâce à l'engagement de deux jeunes pilotes congolais expérimentés, notamment Ilithe Ongania, administrateur général de Sim aerospace et son adjoint Dany Pepa.

L'agence a pour but de vulgariser et former les pilotes congolais en particulier et d'Afrique Centrale en général. Il offre à ce jour divers services, à l'instar « du cadeau original », une séance au commande du simulateur de vol, que vous pouvez vous offrir ou proposer à une autre personne. Des formations d'initiation au pilotage et en Amadeus, pour ceux qui veulent travailler dans les agences de voyages.

Dans un pays où les moyens de propagande ont un coût élevé, il a fallu user d'ingéniosité pour communiquer. Sim aerospace a misé pour sa part sur un procédé simple et efficace « s'il fallait prendre de l'espace dans les domaines publics à travers des panneaux publicitaires, cela nous aurait coûter très cher et nous n'aurons pas pu rentabiliser ces dépenses », a-t-il déploré.

Etant une entreprise naissante, simaérospace a pris conscience de ce volet et jugé bon de saisir Internet :« Nous communiquons essentiellement sur les réseaux sociaux à l'instar de Facebook».

Pour ne pas laisser de côté ceux qui sont hors du mouvement numérique, l'agence a effectué une tournée dans les écoles de la place, tenu des conférences et sorties pédagogiques, organisé une foire, animé des séances de gratuité à l'initiation au pilotage avec le simulateur de vol, un beau bijou conçu par les deux pilotes. « Le simulateur de vol est encore très couteux aujourd'hui, les moyens de bord ne nous ont pas permis d'en acheter un déjà conçu, nous nous sommes donc lancés dans la conception d'un échantillon », commente Ilithe.

Pendant sept mois ils se sont acharnés pour mettre au point cet outil. Le dur labeur a payé, le simulateur a rencontré un franc succès lors de son lancement.

Pour revenir sur la stratégie d'illumination de la structure, plusieurs invitations ont été envoyées aux ambassades, un programme télé intitulé « la mini Sim aerospace », diffusé sur la chaine privée Mntv, s'emploie à étendre son écho. Pour gagner plus d'espace, elle a d'ores et déjà entamé les démarches pour intégrer le plateau de la chaîne nationale du pays (télé Congo).

À ce jour, les projets à long terme de Sim aérospace tournent autour des formations qualifiantes, professionnelles et un programme qui en fera rêvé plus d'un. Selon les dires de l'administrateur général, l'agence projette de former des pilotes privés. « Nous sommes en collaboration avec l'autorité nationale de l'aviation civile, pour pouvoir règlementer les contours de cette formation », a-t-il dit, ajoutant, « nous aurons besoin à ce moment d'un partenaire qui pourra mettre à notre disposition un avion, afin de combiner les formations sur le simulateur et un avion réel, pour pouvoir délivrer les diplômes homologués par l'Etat à ceux qui y participeront ».

Dans cette lignée de projet va naitre « I Have a Dream », un programme qui offrira à un jeune congolais sélectionné par saison, la possibilité de plonger au cœur du monde de l'aviation. Logé dans une villa ou un palace de la place, ce dernier apprendra les ficelles du métier, le plus professionnellement possible.

En attendant de réunir tout ce que l'autorité nationale de l'aviation civile demande, sim aérospace lancera d'ici cinq ou six mois la formation d'hôtesse de l'air. « Les modalités seront définies avec certains partenaires qui nous accompagneront dans cette formation, car cela demande beaucoup de compétence », indiquent les responsables.

Cette grande aventure passionnante aux sacrifices financières considérables vient mettre en lumière et démystifier un secteur d'activités encore fermé et très couteux pour les Congolais. L'objectif étant d'étendre ce projet dans toute l'Afrique, les deux pilotes ont choisi de faire du Congo, la première terre d'investissement de cette belle initiative. Espérant que cet enthousiasme attirera les poignées de main engageantes de la part des autorités congolaises.