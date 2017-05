Congo-Brazzaville: Vie associative - « Initiative des jeunes engagés », un nouveau cercle pour l'unité nationale

Cette structure créée à Brazzaville par Harris Malonga, est un cercle de réflexion et d'action autour de différentes thématiques touchant la vie nationale.

L'Initiative des jeunes engagés (IJE) est un mouvement citoyen positif et patriotique au service de ceux qui aiment le Congo. Il se veut neutre, au-delà des clivages partisans.

S'agissant de sa mise en œuvre, son président fondateur Harris Malonga Leader a déclaré : « Nous avons voulu mettre en place cette structure pour faire en sorte que les jeunes, qui sont les acteurs d'aujourd'hui et de demain, soient véritablement outillés. Nous les invitons à commencer cette grande aventure de réflexion, de prospection et de préparation de l'action pour demain. Notre volonté est que les idées précèdent les ambitions, la prospection et l'action. »

L'IJE a pour vocation de permettre aux jeunes d'agir pour ne pas céder aux sirènes de l'instrumentalisation, de l'anarchie et du chaos. Aussi, permettra -t-elle à la jeunesse de prendre conscience des enjeux actuels du pays et du rôle qu'elle a dans le processus de la défense de la paix.

Dans les prochains jours, ce cercle de réflexion entend organiser des forums portant sur différents thèmes qui engagent la vie de la nation. Ainsi, les jeunes seront formés sur les capacités à construire, à créer et à inventer. Ceci pensent-ils, est un appel au renouvellement de la pensée pour la conception d'une bonne politique consistant à détecter les problèmes de la société et à y apporter des solutions efficaces. Car pour Harris Malonga, « la vraie magie, c'est le travail. »

« Ne l'oublions jamais, nous marchons sur les pas des pères fondateurs de notre pays, de nos héros nationaux, qui ont versé leur sang pour léguer à la postérité une nation unie dans sa diversité. L'unité du Congo est donc un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés. Et quelle que soit la pertinence d'une revendication, celle-ci perd toute légitimité, sitôt qu'elle compromet, tant soit peu, la construction de l'unité nationale. », a averti le président de l'IJE.

Une conférence débat sur : Entreprendre pour devenir acteur de sa vie et s'insérer

L'IJE qui veut impliquer les jeunes dans la vie active, organise une conférence-débat sur l'entreprenariat, ce samedi 27 mai à Brazzaville. A propos, son président fondateur pense que si l'entrepreneuriat ne se décrète pas, encourager et accompagner les aspirations entrepreneuriales des jeunes demandeurs d'emploi favorise leur insertion, non seulement par la création effective d'entreprise, mais surtout en accélérant leur accès à l'emploi et à la formation grâce à une plus grande confiance en soi, une plus forte motivation et une meilleure compréhension de leur environnement.