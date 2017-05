Congo-Brazzaville: Congo/UE - Des groupements présentent au public les différents projets de partenariat

Plusieurs groupements locaux et ONG bénéficiaires du programme de l'Union européenne ont présenté à Brazzaville leurs multiples initiatives sur la protection de l'environnement, des droits de l'Homme, ainsi que sur l'entrepreneuriat local. Ce sont des projets financés entièrement par l'ambassade de l'Union européenne au Congo.

Le forum des projets, qui s'est tenu le 19 mai dernier à Brazzaville, s'inscrit dans le cadre des activités du mois de l'Europe prévues du 15 mai au 3 juin. Une occasion pour l'ambassadeur de l'UE au Congo, Saskia de Lang, de promouvoir la coopération entre le Congo et l'UE et les appuis de son institution en faveur de la société civile et des producteurs locaux.

En effet, le forum des projets est une occasion de présenter au public surtout aux Organisations de la société civile (OSC) un nouvel appel à propositions. Il s'agit, selon l'ambassadeur de l'Union européenne, d'une opportunité pour les OSC congolaises de bénéficier des financements de l'UE. Une enveloppe de 4,7 millions d'Euro est disponible pour financer de meilleurs projets visant l'amélioration de l'efficacité des OSC et la bonne gouvernance au Congo.

« Il y a toute une variété d'activités réparties à Brazzaville et Pointe-Noire ainsi qu'à l'intérieur du pays, à savoir l'appui aux Organisations de la société civile, à l'environnement, à l'agriculture. Nous sommes aussi dans le social », a indiqué Saskia de Lang lors du lancement du forum des projets à l'Institut français du Congo (IFC).

L'UE intervient également dans le domaine de la formation et l'offre de bourse d'études, à travers le programme Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students). Des équipes du service de la coopération de l'Université Marien-Ngouabi ont ouvert un stand pour expliquer les opportunités qu'offre ce programme européen notamment sur la formation, les bourses d'études...

Le partenaire européen a également cofinancé le programme Koulissa qui s'élève à 20 milliards FCFA. Ce programme d'appui au développement de la région sucrière a permis de réhabiliter cinq écoles accueillant plus de 20 mille élèves dans la vallée du Niari et le département de la Bouenza, y compris des centres de santé et des forages dans les mêmes zones.

En rappel, l'Union européenne a célébré cette année le 60e anniversaire de sa création (1957-2017). Le mois de l'Europe a été institué pour rendre en quelque sorte hommage à la volonté des pays européens de former une communauté fondée sur des valeurs telles que la solidarité, la tolérance, la démocratie et la bonne gouvernance.