Congo-Kinshasa: Mise en œuvre du Plan d'Action national de la Résolution 1325 au Kasaï Oriental

Le Secrétariat National de la Résolution 1325, à travers le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, organise du 22 au 24 mai 2017, un atelier de renforcement des capacités du Comité provincial du Kasaï-Oriental ; ainsi que son installation.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'Action national de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L'objectif poursuivi est de consolider la mise en œuvre de la Résolution 1325 des Nations Unies en installant le Comité provincial.

C'est dans cette optique que l'Union congolaise des femmes des médias, Ucofem, dans son programme d'activité, a prévu d'appuyer le comité provincial de la Résolution 1325 du Kasaï Oriental dans l'élaboration du plan de travail en lien avec le plan national. Il faut noter que c'est un atelier de plaidoyer et de lancement du processus d'appui technique et coaching du comité provincial.

Attributions du secrétariat provincial

Le secrétariat provincial de la 1325 a pour missions, entre autres, de réfléchir sur l'accroissement de la participation des femmes dans la prévention et gestion des conflits, dans le maintien de la paix ; ainsi que soutenir les initiatives des femmes dans les zones en conflit. Il va aussi garantir la participation des femmes dans les institutions de prise de décision ; intégrer la dimension genre dans les activités de promotion de paix, et aussi maintenir une concertation permanente autour des questions des inégalités de genre entre les différents acteurs impliqués dans le processus de la mise en œuvre de la Résolution 1325.

Il faut noter que cet atelier sera animé par un expert du Secrétariat national, Didier Lapiar. Cet expert va donner des explications des concepts de la Résolution 1325, ainsi que les dix axes prioritaires du plan de travail.

Durant les deux premiers jours, les participants seront soumis aux travaux en groupe. Mais, bien avant cela, ils vont participer activement aux différents débats au cours desquels, ils auront à partager leurs expériences sur la question de la résolution des conflits. Et le dernier jour de l'atelier sera consacré à l'installation du Comité provincial en présence des autorités provinciales.

Notons que le Secrétariat national 1325, SN, s'appuie sur le plan d'Action national de la Résolution qui est un programme pilote visant sa mise en œuvre en vue de son appropriation par tous les acteurs institutionnels et non institutionnels. Ainsi, il a, entre autres, pour mission d'installer les comités provinciaux et locaux de la Résolution 1325, en vue d'assurer une coordination et consolider la mise en œuvre de la Résolution 1325, conformément audit plan.

Pour rappel, le pays a adhéré à la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Résolution adoptée par cette instance le 31 octobre 2000, en vue d'intégrer la dimension genre dans la prévention, la gestion et le règlement de conflits. Cette Résolution recommande aux États membres des Nations Unies d'adopter des politiques et programmes sur l'égalité des sexes et l'intégration des femmes dans les processus de paix, de sécurité et du développement ; de même qu'elle leur demande de concevoir des politiques et programmes holistiques de lutte contre les violences sexuelles et autres violences basées sur le genre. Elle constitue également en elle-même un instrument important et un cadre politique décisif visant à intégrer le genre dans la gestion des conflits. C'est ainsi qu'en 2010, la RDC a adopté son Plan d'action national de mise en œuvre de la Résolution 1325 qui a permis aux femmes de prendre part aux questions de prévention et de résolution pacifique des conflits.