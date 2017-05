Congo-Kinshasa: L. Mende - « La RDC est prête pour la migration vers la télévision numérique »

Prenant part au 7ème Séminaire sur le développement de la télévision numérique en Afrique, le ministre congolais des médias et Communication, Lambert Mende a déclaré que « La RDC est prête pour la migration vers la télévision numérique », affirmant que tout est mis en place pour que les engagements pris par la partie congolaise soient respectés.

Il s'est ouvert ce lundi 22 mai à Beijing en Chine le 7ème Forum sur le développement de la télévision numérique en Afrique. Ces travaux organisé par la société chinoise StarTimes et auxquels prennent part les représentants de plus de 40 pays africains, sont placés sous le thème « la généralisation de la télévision numérique et profiter de la vie intelligente ». Ils visent à renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des médias. L'idée consiste, a déclaré le président de StarTimes, Pang Xinxing, à accompagner les pays africains vers la mise en œuvre de la télévision numérique d'ici à l'horizon 2020.

Deuxième intervenant après le ministre nigérian de Communication, le numéro un des Médias en RDC, Lambert Mande est resté égal à lui-même. Ce membre du Gouvernement central a du haut de la tribune de ce séminaire affirmé les ambitions de la République démocratique du Congo d'œuvrer pour l'atteinte de l'Objectif 2020. Surtout que tous les obstacles internes et externes faisant ombrage au bon déroulement du processus de migration vers la télévision numérique ont été vaincu, a laissé entendre Mende.

Sur le plan interne, le ministre des Médias et Communication a relevé l'amélioration de la desserte en énergie électrique, poussant l'espoir plus loin à l'achèvement du grand barrage hydro-électrique d'Inga III et la diversification des sources d'énergie.

Parmi les facteurs extérieurs, le ministre des Médias, nouvellement reconduit à ce poste à la suite de la formation du Gouvernement d'Union nationale, a évoqué la concurrence déloyale à laquelle la Chine était victime de la part de certains partenaires de la RDC. Sans donner trop des détails, Lambert Mende a toutefois a rassuré que toutes les divergences ont été aplanis. « La télévision numérique arrive donc dans un terrain fécond », a-t-il enchéri.

« Notre présence à ce séminaire affirme la volonté de la RDC de poursuivre de combler son retard dans le domaine de la télévision numérique en s'inspirant de ce que font les autres pays », a encore déclaré le ministre des Médias

Si pour beaucoup la télévision numérique est un grand bouleversement pour ceux qui ne l'ont jamais connu auparavant, il convient pour le ministre Mende de pour songer à un cadre juridique susceptible de bien encadre cette nouvelle technologique au risque d'assister à des dérapages de mauvais goût.

Ce séminaire qui se tient à Sunrise East Kempinski Hôtel à Beijing va fermer ses portes ce jeudi 25 mai 2017.