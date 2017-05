Congo-Kinshasa: CNSA - Les membres bientôt connus

La présidence de la République est en possession de différentes propositions des parties prenantes à l'accord pour la composition de la plénière du Conseil nationale de suivi de l'accord.

Le Rassemblement, sans surprise, a décliné cette offre pour des raisons évidentes. Toutefois, il est annoncé dès cette semaine, la composition de la plénière de cette institution de la transition décidée par l'Accord du 31 décembre 2016.

La Majorité présidentielle (MP) continue son bonhomme de chemin dans la mise en œuvre, à sa manière, de l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016. La semaine dernière, le Premier ministre Bruno Tshibala et son gouvernement ont été investis par l'Assemblée nationale, en dépit de toutes les protestations et contestations venues tant de l'Opposition (Rassemblement) que de la communauté internationale. Le gouvernement a même tenu sa toute première réunion extraordinaire du Conseil des ministres le samedi 20 mai sous la présidence du chef de l'Etat.

A cette réunion, le président de la République a insisté sur la première mission confiée au gouvernement qui est « d'appuyer la Commission électorale nationale indépendante (Céni) dans la tenue des élections démocratiques, transparentes et non chaotiques le plutôt possible ». La Centrale électorale sera même conviée au prochain conseil des ministres pour faire le point sur « l'état des préparatifs de ces élections ».

Le gouvernement étant boosté, la Majorité au pouvoir est à pied d'œuvre concernant la composition de la plénière du Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA). La semaine dernière, les parties prenantes à l'Accord du 31 décembre 2016 ont déposé les listes de leurs délégués au CNSA, conformément à l'appel d'offre de la présidence de la République. Dans une correspondance datée du 12 mai, le directeur de cabinet du chef de l'Etat avait demandé, au nom du président de la République, à toutes les parties prenantes de l'accord du 31 décembre 2016 de lui transmettre, dans les 48 heures qui suivaient, la liste de leurs délégués au CNSA.

Depuis le mardi 16 mai, il nous revient que le cabinet du chef de l'Etat serait en possession de listes des délégués devant faire partie de la plénière du CNSA. Le week-end aurait été mis à profit pour analyser les différentes candidatures afin de pouvoir publier la liste des membres de la plénière. Le CNSA sera composé de 28 membres et aura deux organes : le bureau et la plénière.

Dans ses attributions, le CNSA est chargé de « veiller au respect de l'Accord politique par tous les animateurs des institutions et d'assurer le suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées ». Cette mission fait du CNSA une superstructure de la République qui doit mettre toutes les institutions publiques au pas dans la perspective de la tenue d'élections avant fin décembre 2017, en ce qui concerne la présidentielle et les législatives nationales et provinciales.

C'est au regard de cette lourde charge que la présidence du CNSA a été confiée à Etienne Tshisekedi, alors président du Conseil des sages du Rassemblement de l'opposition. Depuis la mort, le 1er février 2017, du père de la démocratie en RDC, la MP a dit ouf !, avant de remettre en cause cette disposition. D'après le texte de l'Arrangement particulier du Palais du peuple, signé jeudi 27 avril par la MP et ses alliés dont deux débauchés du Rassemblement, le président du CNSA sera désigné par les membres qui constitueront cette institution. Alors que l'Accord signé par le pouvoir et l'opposition le 31 décembre 2016 prévoit que le CNSA « sera présidé par le président du Conseil des Sages du Rassemblement ».

Selon des indiscrétions glanées le week-end, dès cette semaine le cabinet du chef de l'Etat devra publier la liste des membres de la plénière du CNSA avant de convoquer une première réunion. L'on sait déjà que le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, piloté par le tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi, n'est pas partie prenante à ce qu'il appelle forfaiture. Contacté, le porte-parole de l'UDPS a réaffirmé la position de son parti. « Nous ne sommes pas concernés par ce CNSA de Kabila. Il faut oublier ça », a dit Augustin Kabuya.

L'efficacité du CNSA compromise ?

Les Congolais attendent de voir le profil des 28 membres du CNSA pour juger de la crédibilité de cette superstructure. Comme dans le gouvernement actuel, piloté par Bruno Tshibala, sans nul doute, les membres de ce CNSA seront, tout autant, des débauchés et autres propagandistes recrutés au sein de la MP. Ce qui fera de ce CNSA encore une institution de pacotille qui n'aura pas le pouvoir de s'imposer face au gouvernement et à la Céni en vue de faire respecter la tenue d'élections. Pourtant, les missions confiées au CNSA exigent que cette institution soit composée de personnalités intègres et éprises de l'intérêt supérieur de la nation. Les membres du CNSA doivent notamment assurer le suivi du chronogramme de mise en œuvre de l'Accord ; réaliser des évaluations régulières du processus électoral ; formuler des recommandations respectivement au parlement, au gouvernement et à la Céni sur la bonne exécution de l'Accord ; se concerter avec le gouvernement et la Céni afin d'harmoniser les vues quant à la réussite du processus électoral. Tout ceci en toute indépendance.

La Majorité au pouvoir a torpillé l'esprit et la lettre de l'Accord du 31 décembre 2016 dans sa détermination à vouloir contrôler de bout en bout le processus électoral avec des personnalités sous sa coupe et qui lui obéissent au doigt et à l'œil. C'est un secret de polichinelle : la famille politique du chef de l'Etat veut retarder la tenue d'élections le plus longtemps possible de manière à trouver le moment propice pour imposer un référendum constitutionnel qui permettrait à son autorité morale de briguer indéfiniment la présidence de la République.

Autant la famille politique du chef de l'Etat a tout fait pour avoir un Premier ministre de son choix, prompt à répondre à son diktat, autant elle cherchera à mettre en place une plénière du CNSA totalement acquise à sa cause. Bruno Tshibala est contraint de travailler aujourd'hui avec des ministres qui lui ont été imposés par la MP et ses alliés pour les objectifs que l'on sait. Si la MP parvient à compromettre aussi la crédibilité et l'efficacité du CNSA, la crise politique va perdurer. Pour anticiper cette imposture, le Rassemblement compte mener des actions pacifiques pour contraindre le pouvoir à revenir à la dynamique du Centre interdiocésain. La Communauté internationale n'est pas en reste. Washington a conclu la semaine passée un accord pour renforcer la coopération militaire avec Luanda. Le puissant voisin de la RDC a pour mission d'imposer la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement en RDC. Kinshasa ne va pas se dérober indéfiniment.