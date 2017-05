Congo-Kinshasa: ECC - Mgr Daniel Lunge prend officiellement les commandes de l'église Méthodiste unie au pays

Il s'agit de Mgr Gabriel Unda qui va diriger la région épiscopale du Congo-Est qui comprend entre autres l'ancienne province du Maniema, le Grand Kivu, l'ancienne province Orientale, le Grand Equateur et la République Centrafricaine. La région épiscopale du Sud-Congo qui regroupe la partie Sud du Grand Katanga et la Zambie, sera conduite par dirigée par Mgr Alex Kassap. En outre, la région épiscopale du Nord Katanga qui regroupe la partie Nord du Grand Katanga et la Tanzanie, sera sous la houlette de Mgr Guy Mande.

Prenant la parole à l'issu de son installation, Mgr Daniel Longe a indiqué placer son mandat sous le signe de l'évangélisation en profondeur. A en croire l'évêque résidant et représentant légal de l'Eglise Méthodiste Unie au Congo, l'évangélisation en profondeur n'est autre que la proclamation de la parole de Dieu qui est une lampe qui éclaire les sentiers. Et cela doit atteindre toutes les dimensions de la vie humaine.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.