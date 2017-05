Tunisie: Ahmed Lamine - «C'était écrit quelque part !»

Pourtant, l'amitié reste la plus forte malgré les incidents du quart de finale de ce classico d'un autre temps, et ses conséquences désastreuses pour l'Etoile.

«Le joueur qui est le plus proche de moi, vous savez qui ? C'est un Espérantiste, Hamadi Touati, le défenseur central «sang et or». Chaque fois que je vais à Tunis, on se voit chez notre ami Habib Masri. Je vois également Mongi Hriga, Abdelmajid Ben Mrad....Ce sont des gens que nous chérissons. L'amitié l'emporte sur la rivalité sportive d'un jour. Celle-ci ne doit jamais générer une fixation».

Plus généralement, Ahmed Lamine consacre beaucoup de temps aux œuvres en faveur des anciens joueurs dans la difficulté, entreprises par l'association des anciens footballeurs.

«Ailleurs, on se rencontre entre anciens potes de l'ESS au café Hammami: Bicha, Adhouma, Hbacha, Chetali, Hedi Slama dit «Chalako» (ex-SS).... Presque chaque matin, on partage ensemble de bons moments».

«Diwa le meilleur»

Défenseur central (contre le Ghana, en 1965) ou latéral gauche, plus souvent, Lamine avait pour idole le défenseur de la Patriote de Sousse, Sadok Bedday. «Quelqu'un d'une élégance incomparable», souligne-t-il.

Mais il avoue que le meilleur joueur tunisien de tous les temps reste Noureddine Diwa. «Chez moi, j'ai sa photo accrochée au mur, avoue-t-il. Mais Tahar Chaibi me plaisait également».

Le meilleur latéral gauche de l'heure ? «Khelil Chammam et Slimène Kchok. Celui-ci doit se montrer plus sérieux, car il a connu une fin de saison quelconque», observe-t-il.

«Ce poste requiert vitesse, clairvoyance et vigilance», analyse celui qui reconnaît sans fausse modestie avoir apporté une nouvelle dimension à cette fonction. Celle d'une participation offensive prononcée. Pourtant, Ahmed Lamine a connu des moments difficiles dans ses oppositions avec des ailiers droits «plus rapides que le vent», genre Tahar Chaibi, Salah Neji, Hedi Braiek...

«Attouga n'y a vu que du feu»

La plus grande frustration, Ahmed Lamine l'a vécue le 21 novembre 1965. «La Tunisie avait l'occasion d'écrire enfin son nom au palmarès de la CAN, rappelle-t-il. Elle partait avec l'avantage de jouer chez elle, au Zouiten. Mais le Ghana était un dangereux challenger.

Mon dernier match international sera source d'une blessure qui ne s'est jamais refermée. Attouga n' y verra que du feu. En nocturne, sa vision baisse, c'est du moins son explication. De plus, l'éclairage n'était pas satisfaisant.

Quelque part, il était écrit que nous perdrions (3-2 après prolongations). La finale devait se jouer de jour. Mais le match de classement a démarré avec deux heures de retard, le Sénégal refusant de le disputer. Il disait mériter de jouer la finale. D'où une deuxième mi-temps de la finale jouée en nocturne»

«L'Etoile doit se renouveler»

La finale du championnat de Tunisie 2017 n'a pas occasionné certes la même amertume chez le natif du 10 mars 1938 à Sousse. Mais il n'en demeure pas moins sceptique quant à la tournure des événements au club de ses premières amours.

«On dirait qu'ils étaient tétanisés, qu'on leur a fait avaler un anesthésiant, relève-t-il. Face à un entraîneur genre vieux renard comme Faouzi Benzarti, il aurait fallu montrer un tout autre visage d'autant plus que l'Espérance était d'un grand calibre, complémentaire et robuste.

Ce n'était pas l'Etoile que tout un chacun connaît. Ce jour-là, tout autre club de L1 aurait fait nettement mieux. Déjà, à la mi-temps, la partie était pliée. C'est le résultat logique d'un certain manque d'ambition. Bounedjah, Frank Kom et Akaichi n'ont pas été remplacés.

Qui débarque à leur place ? Des joueurs moyens et en fin de carrière: Dhaouadi, Msakni, Bouazza, Acosta... En parallèle, on lâche des enfants du club: Jaziri, Sassi... L'Etoile n'a plus d'attaque. Elle ne marque plus que sur balles arrêtées.

Il faut renouveler l'effectif. Mathlouthi et Jemal ne sont plus ce qu'ils étaient. N'oubliez pas que cette saison même, l'ESS a flirté avec la relégation au cours de la première phase».

Aujourd'hui, Lamine coule des jours tranquilles à Sousse au sein d'une famille composée de deux garçons (Khalil, 41 ans, technicien dans une usine, et Majed, 35 ans, mécanicien) et deux filles (Nadia, 42 ans, fonctionnaire, et Kawthar, 34 ans, infirmière).

Il y a quelques mois, il dut affronter l'épreuve de la perte cruelle de son épouse, Fatma, 64 ans au bout d'une longue maladie. «Son courage a été exemplaire», témoigne-t-il.

«Ma devise ? «Hlou wa morr»....L'existence est faite de moments doux, et d'autres amers. Jusqu'à la fin du monde», conclut-il, un brin fataliste mais en même temps lucide.