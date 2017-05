Tunisie: CA-ESS - La finale idéale

Avant cela, CA et ESS ont dû éliminer respectivement l'AS Hammamet et l'ASTéboulba pour parvenir au tour suprême de la coupe de Tunisie. A la salle Chérif Bellamine (ex-Gorjani), le Club Africain, sans trop forcer et en jouant quelquefois avec le feu, a pris le meilleur sur l'ASHammamet.

On rappelle que cette même équipe de l'ASH avait battu le CA dans son fief au match retour de la première phase. Cette fois, les coéquipiers de Ilyès Hachicha n'ont pas pu récidiver leur coup même s'ils ont donné des sueurs froides aux «Rouge et Blanc» en fin de match. Le Club Africain a pris la mesure de son adversaire dès le coup d'envoi en menant les débats à sa guise.

Comme d'habitude, c'est Makram Missaoui qui se met en évidence quand ses coéquipiers de l'attaque tombent dans la facilité. Les Clubistes achèvent la première mi-temps avec une avance de trois buts (18-15), alors que les Capbonais perdent deux joueurs clés disqualifiés.

Il était clair que les joueurs de Walid Ben Romdhane étaient excités et avaient les nerfs à fleur de peau. Celà leur coûtera une troisième expulsion et une carte bleue ce qui veut dire que l'arbitre va soumettre un rapport et que le joueur fautif risque une lourde suspension.

Malgré cet incident, l'ASH a eu le courage de revenir au score à un but d'écart avant de sombrer dans les dernières minutes du match. Un scénario logique pour une ASH manquant de discipline et dont les responsables et l'entraîneur n'ont rien fait pour calmer les esprits échauffés de leurs joueurs.

L'Etoile sur le fil

La seconde demi-finale a opposé l'AS Téboulba à l'Etoile Sportive du Sahel. Un match âprement disputé par les deux équipes et un chassé-croisé qui a finalement favorisé l'équipe visiteuse, l'Etoile Sportive du Sahel, qui s'est imposée par un but de différence.

A la mi-temps, les Etoilés avaient pourtant quatre buts d'écart (14-10). Mais c'était mal connaître la réaction des protégés de Anouar Ayed qui se sont employés à fond pour renverser la tendance. En vain...

Résultats

CA-ASH 33-29

AST-ESS 23-24