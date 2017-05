Tunisie: Revaloriser le travail !

Les fonctionnaires entreront bientôt en mode silence sous prétexte qu'ils observent le jeûne et on remettra tout après le mois sacré, excepté les veillées nocturnes à une heure bien tardive. On ne badine pas avec la fainéantise durant le mois sacré.

Payés pour ne rien faire

Avec 800 mille salariés dans la fonction publique recensés en 2016, et en l'absence de réformes structurelles et la montée des protestations sociales, pourra-t-on espérer redécoller un jour ? Dès qu'un ministre commence à parler de réforme dans son secteur, c'est lui qu'on pourchasse en premier lieu, ce qui pose la question quant à une réelle volonté de changer les choses dans notre pays.

Trop de fonctionnaires, et de directeurs aussi, dans le secteur de la fonction publique qui ne font rien que percevoir leurs salaires à la fin du mois, mettant à sec les caisses de l'Etat. Bons d'essences, tickets de restauration, frais spéciaux s'ajoutent à la panoplie des rémunérations en nature qui viennent enfoncer le clou sur fond de léthargie et d'immobilisme du gouvernement qui ne fait que constater les dégâts.

Tout cela sans compter le nombre élevé des voitures de fonction dans le secteur public. On se demande toujours et niaisement pourquoi les directeurs généraux se permettent encore le luxe d'avoir deux et même trois voitures avec un fonctionnaire, en guise de chauffeur.

Certains continuent à s'enrichir en s'endormant et, cerise sur le gâteau, à gonfler leur salaire grâce à des heures supplémentaires fictives. Il arrive dans certains secteurs qu'un simple agent peut percevoir le double de sa paie grâce aux heures supplémentaires qu'il n'effectue que rarement.

Selon le FMI, la masse salariale de la fonction publique dans notre pays est parmi les plus élevées au monde .Pire, on ne travaille que 8 minutes par jour, selon l'étude qui avait été réalisée l'année dernière par l'Association tunisienne de lutte contre la corruption. Pour le mois de Ramadan et durant l'été, on ne travaille pratiquement plus du tout dans certaines boîtes.

Un secteur gangrené par la mauvaise gestion

Les instances de lutte contre la corruption sont là mais eux aussi sont aussi accusés, à tort ou à juste titre, de corruption comme en témoigne le compte rendu de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion financière de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) qui a dévoilé plusieurs défaillances au niveau de la gestion des ressources humaines et financières, ainsi que les accusations portées contre l'IVD.

Effet papillon post-révolutionnaire ou corruption tous azimuts, les conditions dévastatrices de l'économie sont bien réunies sur fond de protestations sociales catalysées par une nouvelle classe de politiciens négationnistes, qui doutent de tout et jouent le rôle de «pompier pyromane», en se la coulant douce.

A titre d'anecdote, l'un des représentants d'une société allemande en visite de travail à une société à Tunis a été frappé par le grand nombre de voitures de grande marque dans le parc auto alors que les machines à l'intérieur des ateliers étaient dans un état piteux.

Il a eu aussi la mauvaise surprise de constater le nombre élevé des fonctionnaires dépourvus de tâche bien précise de travail et l'absence d'une stratégie qui est en mesure de booster la productivité dans cette usine. Ce n'est pas un cas isolé, mais c'est le problème qui gangrène la fonction publique et auquel on ne s'est jamais attaqué.

Rares sont les directions relevant de la fonction publique qui se sont dotées d'un système de pointage efficace pour mieux contrôler leurs fonctionnaires, alors que dans le secteur privé, on mise sur ces systèmes pour mieux contrôler les fonctionnaires et booster la productivité.

Peu d'efforts au niveau du gouvernement dans le secteur public pour endiguer le phénomène de l'absentéisme qui observe une augmentation alarmante durant le mois du jeûne et la saison estivale.

En attendant un sursaut salvateur qui revalorisera le travail, le secteur public dans notre pays demeure englué dans l'attentisme et tarde à observer de réels changements nonobstant les promesses formulées par les différents gouvernements qui se sont succédé.