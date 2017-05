Tunisie: Karim Delhoum (CSS) - «Une stratégie qui a dépolarisé au lieu de fédérer»

Outre le fait que cela a allégé le poids de la compétition, est-ce que cela a réduit le rapport de force pour autant? L'idée de départ était de passer d'un championnat d'un niveau extrêmement hétérogène, très difficile à suivre, avec une faible visibilité et un écart-type très important, à une ligue plus homogène.

Sauf que la solution choisie n'a pas vraiment eu le mérite d'être claire. Je dirais même plus. On a pris le risque d'altérer durablement la pérennisation de certaines équipes. Sans être un bond en arrière, la formule des deux poules n'a pas été vraiment fructueuse.

Nul ne peut avancer la réponse adéquate. Mais l'on doit forcément revenir à une formule classique. Maintenant, l'expérience a été tentée. Les représentants des clubs y ont adhéré, même si les techniciens étaient partagés. En effet, les sondages ont affirmé que beaucoup d'entraîneurs étaient contre...».

De point de vue structurel, nous savions d'emblée qu'il y aurait un déséquilibre au niveau des rencontres de la seconde phase. Les clubs qualifiés au play-off n'étant pas sur la même production que les autres. Rappelons qu'outre le fait que trois équipes ont accédé au play-off pour jouer l'accession et trois autres ont été déjà reléguées en D3, 16 équipes ont terminé leur saison dès l'hiver !

Voilà un chômage précoce où tout a été remis en question.

A ce rythme-là, la préparation d'avant-saison risque d'être entachée pour des raisons évidentes. Quel groupe à disposition du staff technique à la rentrée ? Quelle mobilisation sachant que les organismes ont vite besoin d'être remis en condition ? Sachez qu'il faut au moins 8 semaines de mobilisation au groupe (au complet) et 5 matches amicaux pour parfaire la préparation.

Et c'est dire combien cette formule transitoire aurait pu dénaturer notre football. Bref, nous savons que cette option des deux groupes et des deux phases a été retenue pour des raisons exogènes et conjoncturelles. Sauf que le charme de la compétition a été rompu.

Il ne faut plus y avoir recours. Car on a juste essayé de colmater les brèches, sans plus. Maintenant, nous sommes passés par une année charnière, sorte de transition. C'est typique de notre football et révélateur d'une compétition à deux vitesses qui accélère les goulots d'étranglement et la bipolarisation d'un sport-roi qui a besoin de plus de cohérence dans sa logique organisationnelle».