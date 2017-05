Tunisie: Sur les chapeaux de roues

ASG : Ben Saïd, Ayachi, Ghouma, Zrelli, Guechi, Kadri (Diallo), Nafti, Melliti (Kacem), Saâda, S. Mezlini, S. Zakkar (Ameur).

UST: Smaoui, H. Khalfa, Abdejelil, Chaâbani, Makni, Jouini (Nasrallah), Bouabid, Messaï, Hichri, Omrani, Salah

Comme pressenti, comme la logique l'indiquait, les protégés de Skander Kasri ont fait une belle promenade de santé hier et n'ont fait qu'une bouchée d'une UST qui n'avait plus rien à espérer d'une saison dont le sort a été scellé pour elle bien avant cette journée. Le succès du «Carrelage» a été net et éclatant, score et manière, et sans le moindre sentiment de pitié ou de compassion pour une équipe visiteuse dont le moral était à plat.

Les hommes de l'entraîneur adjoint Hachem Maâtoug n'ont tenu, qu'une mi-temps avant de baisser pavillon dès le début de la seconde période puis de s'écrouler sous les coups de boutoir et les torpilles de leurs adversaires déchaînés et physiquement beaucoup plus frais. Mehdi Saâda a ouvert le bal pour les Gabésiens dès la 47' d'un tir bien ajusté pas très loin de la surface de réparation.

Les Tataouinis ont réussi quand même à ne pas prendre d'autres buts qui paraissaient tout faits durant 25' avant de capituler et encaisser coup sur coup trois buts qui vont alourdir leur note.

Slim Zakkar, toujours en dehors de la ligne de 16h50, arme bien son tir et inscrit un deuxième joli but (73'), imitié dix minutes après par Slim Mezlini qui prend part lui aussi à la fête et triple la marque d'un superbe coup franc (83') avant que Mahdi Saâdi, qui a ouvert la marque, ne quadruple le score à la troisième minute du temps additionnel (90+3') sur un tir sur lequel le jeune gardien Montacer Smaoui qui a suppléé Mathlouthi n'a vu que du feur.

L'ASG, qui a promis à ses fans de clôturer sa belle saison sur une gaie, n'a pas failli à cette promesse et a terminé deuxième au classement avec seulement un tout petit point de retard sur le SG battu à Zarzis.