Tunisie: Le CA aux deux visages - Mêmes causes, mêmes effets

Cette saison, il y a deux CA. L'un qui somnole et l'autre qui caracole. L'un qui appuie sur le champignon et l'autre qui ronge son frein. Même dans le temps plus que dans l'espace, il propose régulièrement deux périodes de jeu diamétralement opposées.

Il y a donc deux Club Africain à raconter. Celui de la force, exaltante, presque injouable. L'autre, et c'est la partie sombre de l'iceberg, c'est celui de la souffrance défensive affichée par l'arrière-garde sur les contres véloces adverses. Ce n'est certes pas un CA qui offre des boulevards à ses adversaires. Ni encore un club prenable.

Mais c'est un onze qui affiche régulièrement des lacunes tangibles en défense; alors que dans le même temps, le potentiel offensif est parfois dévastateur, capable de renverser l'impossible. Cette vision a même été entérinée lors du passage de la phase préliminaire de la coupe de la CAF aux grands chocs du play-off. Le CA enfile les buts en ligue continentale.

Puis, plie à la régulière face aux gros bras du championnat. D'ailleurs, le technicien clubiste était clair dans sa tête. Et c'est avec le même invariable schéma qu'il espérait voir son équipe répondre d'une façon positive aux futures échéances. Va pour la reconduction des mêmes joueurs. Mais avec quelques améliorations !

Or, comme noté face à l'ESS et l'EST, à l'aller comme au retour, le CA est entré sur le pré, avec la volonté de résoudre le match le plus rapidement possible. Il s'est exposé et s'est fait piéger. Par la suite, il doit courir derrière le score.

Il doit donc amorcer une nouvelle remontée. Sauf que son jeu devient confus et hésitant; alors qu'il aurait dû éviter la précipitation, niveler son jeu pour retrouver de la fluidité. L'équipe s'accroche au « kick & rush », ce qui fait l'affaire de l'adversaire, bien campé sur ses positions et rassuré par l'avantage pris au score. Le scénario est quasiment le même, la sentence inévitable ! Un CA anxieux, à la limite sanguin.

Voilà son trait de caractère principal face au tandem de meneurs de la Ligue 1. La sérénité, la cohésion et la confiance lui ont fait défaut face à ses concurrents. Voilà le fil d'un match que le CA a reproduit à quatre reprises cette saison.

Au Club Africain de redevenir audible et à son jeu de redevenir lisible après coup. Dans ce tronçon final de la saison, l'ambition doit prendre le pas sur l'émotion. Tout est possible mais rien n'est moins sûr !